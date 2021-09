Otac ubijenog Miloša o Neđeljku: 'IMAM UTISAK DA ĆE OPET UBITI AKO IZAĐE ZA 10 GODINA!'

Tužilaštvo za Neđeljka Đurovića traži maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, s obzirom na način napada smatra da je ubio Miloša Mileusnića na podmukao način. Danas je sudsko veće na potezu.

U Palati pravde danas u 11 sati biće objavljena presuda Neđeljku Đuroviću (31), optuženom za ubistvo studenta iz Čačka Miloša Mileusnića (24) 27. januara 2019. godine ispred zgrade u Ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu. Tužilaštvo je, da podsetimo, na pretodnom ročištu prilikom iznošenja završnih reči tražilo da se Đurović proglasi krivim za teško ubistvo i da se osudi na 40 godina zatvora, a ništa manje ne očekuje ni Milošev otac Goran Mileusnić.

U razgovoru za Telegraf.rs uoči same presude, Goran Milesunić kaže da se boji da bi svaka druga kazna, otvorila prostor da Đurović ponovi delo, kao i da bi današnja presuda njemu, trebalo da bude primer drugima.

Milošev otac kaže da se oseća prazno, kao i da je svestan da će završetkom sudskog procesa njegov sin pasti u zaborav jer, kako je rekao, kao da je nastavio da živi kroz njega.

- Osećam se prazno. Znam da mi deteta nema. Sudski proces se završava, sve će polako pasti u zaborav. Njega nema. Presuda kao presuda može da bude opomena i drugima da takve zločine ne rade. Imam utisak ako on dobije blažu kaznu da će ponovo nekoga ubiti kad izađe za 10 godina. On je takav čovek, psihopata. Nema nimalo empatije, nije pokazao trunku kajanja. Drži se svojih laži. Nadam se da će sud umeti to da kazni kako treba - priča Milesnić.

Dodaje da se iskreno nada da će sudsko veće uvažiti reči tužilaštva i Đurovića kazniti sa 40 godina zatvora.

- Ali, znate kako je u ovoj zemlji odluke pravosuđa čudne. Nikada ne znate šta i kako. Nema pravila. Čovek ubije u Nemačkoj pešaka na pešačkom prelazu i dobije 40 godina. Trebalo bi ga baš dobro kazniti. Za primer i za njega. On je takvog mentalnog sklopa da će ponovo to učiniti ako kazna bude drugačija - mišljenja je Mileusnić.

Pašće u zaborav

Ocu studenta iz Čačka najteže je kad dođe kući s posla, pa očekuje da se i njegov sin pojavi na vratima.

- Sve očekujem sad će doći. Međutim... Čudan je osećaj. Nemate volju ni za šta. Ne znam da li je to depresija. Svaki dan se boriš sa tom prazninm, da preguraš dan, da nađeš nešto da ti zaokupi pažnju. Čim sam sam, odmah me uhvati tuga i razmišljam o sinu. I, svaki dan ideš na groblje i gledaš te mermerne ploče.

- On, kao da je još živeo kroz ovaj proces. Sad kad se sve završi, pašće u zaborav. Dok je trajao, dolazili su i njegovi drugovi. Sad će svi otići svojim putevima, a ostaće praznina - neutešan je Milesunić.

Završne reči u ovom sudskom procesu iznete su 26. avgusta. Tom prilikom tužilac Lazar Lazović je u završnim rečima rekao da tužilaštvo ostaje pri optužnici i da je nesporno da je Đurović počinio delo koje mu se stavlja na teret.

- Biološki trag na jakni negira reči odbrane da to nije on. Snimci sa kamera, takođe, negiraju reči odbrane da u tom momentu on nije bio na mestu izvršenja. Prodavačici u radnji u kojoj je kupio cigarete i šibicu je predao krvavu novčanicu. Ubistvo je posledica nepredvidivih okolnosti u okviru kojih su se i Neđeljko i Mileusnič našli na istom mestu - rekao je Laszović prilikom iznošenja završnih reči.

Kako je naveo, tužilaštvo smatra da je Đurović lišio Mileusnića života na podmukao način a s obzirom na način napada.

- Oštećeni nije mogao da se odupre. Fotografije sa lica mesta ukazuju da se sve desilo u mraku, da je napad iz zasede i podmukao. Optuženi je skivao oštricu noža kako se žrtva ne bi spremila za otpor. Činjenica da je od kuće poneo najveći nož, govori da žrtva nije mogla da se brani. Mogao je da napadne i slabiju žrtvu. Ni molba oštećenog ga nije sprečila da prestane. Kako je moguće da oštećeni u trenutku napada nije mogao da preuzme ni instiktivne radnje? Smatramo da se radi o podmuklosti i delu u mraku iz zasede. Tužilaštvo s tim u vezi traži da se Đurović proglasi krivim za teško ubistvo i kazni kaznom zatvora u trajanju od 40 godina - rekao je Lazović.

Svaka druga kazna je nagrada

Sa tužiocem se u završnoj reči složila i odbrana oštećene porodice Mileusnić. Advokat Aleksandar Zarić je kazao da pravosuđe ne pamti ovakvo ubistvo, s obzirom na to da se žrtva i optuženi ne znaju.

- Ovo je napad u kojem su i rebra Milošu isečena. To ukazuje na jačinu napada. Morbidnost u mraku - rekao je Zarić.

Advokat Mirjana Mraković, inače tetka ubijenog Miloša, takođe je istakla da oni traže kaznu od 40 godina, i podsetila da su u toku suđenja izneti dokazi koji ukazuju da je Neđeljko delo počinio u uračunljivom stanju.

- Krenuo je sa svesnom namerom da nekog ubije. Miloš ni sa kim nije bio u sukobu. Izlazio je iz zgrade kada je napadnut. Napadač ga je iznenadio. Svedoci su potvrdili da je Miloš govorio: "Što mene?". Presečana mu je trbušna aorta, vitalne organe...Nije mu bilo spasa. Optuženi mu je oduzeo ono što je najviše voleo - život. I ne samo njemu, već i njegovom ocu, majci, sestri - kazala je Mraković.

Kako je navela, optuženi ni u jednom trenutku tokom suđenja nije pokazao trunku kajanja.

- Koja god kazna da se izrekne, Miloša neće vratiti. Ni kriv ni dužan, Miloš se našao na putu podmuklom ubici. Tražimo 40 godina zatvora, sve ostalo bi bila nagrada. Otežavajuća okonost je što je Miloš imao 23 godine - podsetila je ona.

Neđeljkov advokat tvrdi da nema dokaza protiv njega Advokat Neđeljka Đurovića je kazao nakon završnih reči tužioca i advokata oštećene porodice Mileusnić da njegov klijent nije izvršilac dela koje mu se stavlja na teret i da za to ne postoje dokazi.

- Optuženi nije izvršio delo koje mu se stavlja na teret i za to ne postoji nijedan dokaz. Tužilac se bavi konstrukcijama na bazi pretpostavki. Postoje dva dokaza koja ukazuju na to: svedokinja koja je gledala kroz prozor tuču, međutim, i ona govori o dvojici muškaraca, a ne o Neđeljku i Milošu, a DNK je kasno stigao. Ko kaže da je napadač napao oštećenog, a ne oštećeni napadača? Na osnovu čega tužilac tvrdi da se Miloš nije nadao napadu? Nije mi jasno kako je tužilac ovako napisao optužnicu, nema dokaza da je Neđeljko izvršilac. Sve su konstrukcije na bazi pretpostavki - rekao je advokat optuženog Đurovića.

Sud je dao priliku i Đuroviću da iznese završne reči. Složio se braniocem, ali i rekao da je svestan da će on na kraju biti kriv.

- Pridružujem se onome što je rekao moj branilac. Čuo sam o mojoj ličnosti mnogo toga i ne znam kako od toga da se branim. Svestan sam da ću na kraju ja biti kriv za sve - rekao je Neđeljko.

Inače, Ðurović je u februaru 2020. godine na početku suđenja, negirao da je 27. januara 2019. godine rano ujutru na smrt izbo nožem Mileusnića.

Uhapšen je ubrzo nakon zločina i od tada je u pritvoru.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva se tereti za krivično delo teško ubistvo na podmukao način, za koje je zaprećena kazna od najmanje 10 godina do 40 godina zatvora.

Činjenice na osnovu kojih tužilaštvo traži kaznu od 40 godina zatvora1. Biološki trag na jakni negira reči odbrane da to nije on.

2. Snimci sa kamera, takođe, negiraju reči odbrane da u tom momentu on nije bio na mestu izvršenja.

3. Prodavačici u radnji u kojoj je kupio cigarete i šibicu je predao krvavu novčanicu.

4. Đurović lišio Mileusnića života na podmukao način.

5. Fotografije sa lica mesta ukazuju da se sve desilo u mraku, da je napad iz zasede i podmukao.

6. Optuženi je skrivao oštricu noža, kako se žrtva ne bi spremila za otpor.

7. Od kuće poneo najveći nož, što govori da žrtva nije mogla da se brani.

8. Oštećeni u trenutku napada nije mogao da preuzme ni instiktivne radnje.

9. Oštećeni ga molio da prestane, on nije to učinio.

10. Svedokinja tvrdi da je Mileusnić pitao: "Što mene?"

