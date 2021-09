OTKRIVEN MOTIV ZBOG KOGA JE SESTRIĆ KRVNIČKI UBIO UJAKA NA SVADBI!? Šutirao ga, čovek se vratio KRVAV sa hematomima na glavi!

Istražitelji čekaju rezultate obdukcije, kao i toksikoloških analiza, koje su naložene nakon smrti Dragana Živadinovića (56) iz Svrljiga, koji je pretučen na ćerkinoj svadbi u jednom hotelu u Nišu, kako bi odlučili o daljim koracima u odnosu na osumnjičenog Mlađana N. iz Knjaževca.

Kako je objasnio Ivan Marković, portparol Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičeni, koji je inače sestrić preminulog, je nakon nemilog događaja u pritvoru proveo četiri dana.

Teške povrede

- Osumnjičeni je hapšen i bio je u pritvoru od 6. do 10.septembra zbog nanošenja teške telesne povrede. Po saslušanju svedoka, on je pušten da se brani sa slobode. U međuvremenu smo dobili informaciju da je povređeni preminuo i odmah je obavljena klinička obdukcija i naložena sudsko-medicinska obdukcija i toksikološke analize, radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti, odnosno da li je to posledica nanošenja teške telesne povrede. Kada dobijemo te rezultate odlučićemo o saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, o eventulano novoj kvalifikaciji krivičnog dela, i daljem postupanju - rekao je Marković.

Neverovatno mi je da su se oni potukli

Komšije preminulog kažu da je on bio fin čovek.

- Radio je u Mašinskoj industriji u Svrljigu, a hobi mu je bio ribolov. S jednim komšijom je često odlazio na pecanje, a išli su zajendo i da beru pečurke, znao je da nađe i tartufe - kaže komšija Živadinovića, dok komšije Mlađana N. pričaju da je on iz dobre porodice i da je njegova majka rođena sestra Živadinoviću.

- Porodice su bile u dobrim odnosima, posećivali su se. Neverovatno mi je da je su se njih dvojica potukla, moguće da je alkohol svemu kumovao - kaže komšija.

Kako smo juče pisali, pokojni Živadinović i osumnjičeni Mlađan N. sporečkali su se na svadbi Živadinovićeve ćerke.

- Draganu se jedna gošća požalila da Mlađan dosađuje njenoj prijateljici. Dragan je odmah reagovao i zahtevao da Mlađana udalje iz sale. Nekoliko minuta kasnije, Mlađan, koji se valjda osetio poniženim, prišao je i udario ga pesnicom u glavu, potom su izašli napolje, a Dragan se vratio sav u modricama, krvav i iscepane odeće. Neki kažu da ga je sestrić oborio i šutirao - rekao je jadn gost sa svadbe.

Hematomi na glavi

Izvor iz istrage kaže da Mlađan N. posle hapšenja nije sporio da se potukao s ujakom.

- Činjenica je da je sestrić snažno udario ujaka u glavu. Imao je hematome i dva puta je bio operisan. Zbog tih hematoma mu je kasnije i pozlilo, i nema sumnje da je reč o nanošenju teške telesne povrede sa smrtnim ishodom - kaže izvor.

