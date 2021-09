PAKAO U NIŠU! Kamere u parkiću snimile komšiju kako devojčice dodiruje po INTIMNIM DELOVIMA TELA!

Policija je uhapsila S.N. (62) iz Niša zbog sumnje da je dve devojčice od sedam i osam godina dodirivao po intimnim mestima u parku s dečjim igračkama ispred zgrada u Naserovoj ulici.

Uhapšen je u svom stanu u toj ulici nakon čega mu je određeno zadržavanje do 48 sati, a u Osnovnom javnom tužilaštvu biće saslušan sutra pod sumnjom da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje.

Ovaj slučaj potresao je mnoge u ovom naselju gde su stanari, a pre svega roditelji čuli da je muškarac uhapšen zbog sumnje na pedofiliju.

Oca jedne od devojčica novinari su sreli u parku gde se dogodio incident.

- Ne znam šta da vam kažem. Malo mi je muka od svega. Moje dete je dodirivao. Užasnuti smo svi. Ne bih u detalje da idem, ali to što ga komšije toliko hvale, nije baš istina. Neću ništa pa ni kako se to dogodilo da pričam dok se ne završi istraga. Strašno je to što sam samo pustio dete da se igra po parku i da nam se svima to dogodi. Onda su ga kamere snimile šta radi. Ja sam upozoren, a jedna komšinica ga je prepoznala na snimcima. I mogu vam reći samo da to nije prvi put - rekao je otac pokušavajući da sakrije nagon da zaplače.

Zbog mnogobrojnih stanova oko dečjeg igrališta u parku se često okuplja veliki broj dece, a S.N. je dan pre hapšenja tuda šetao svog psa i tada je osumnjičen da je činio nedozvoljene polne radnje sa dve devojčice.

Kako su mediji pisali, S.N. je ranije procesuiran zbog nedozvoljenog držanja oružja u stanu, pa je u trenutku incidenta navodno imao nanogicu jer je osuđen da je u stanu držao neku vrstu bombe.

U zgradi gde stanuje komšije ne mogu da veruju da je to zaista uradio devojčicama jer ga znaju kao izuzetnog čoveka. Dodaju da kad popije neku "čašicu više" postaje i pomalo agresivan.

- Mi zaista ne možemo da verujemo da jedan čovek kao što je Caki može da povredi bilo koga zato što taj čovek pomaže svakome. On je izabran za predsednika kućnog saveta baš zato što je izuzetno korektan. On je na primer spreman, kao što se to dogodilo, u pola noći da vozi moju staru majku u Hitnu pomoć. Ili ako detetu nekom nije dobro iz zgrade, dogodilo se jednom, da zajedno s roditeljima ode u bolnicu. Jeste, kad malo popije ume da bude malo agresivniji, ali tada možete da računate na njega da će vam pomoći - kažu komšinice Gordana Tomašević i Snežana Kostadinović.

Jedna od njih dodaje da ga poznaje godinama i da nikome nije ništa nažao učinio. Komšinice dodaju i da su mu lokalna deca jednom ubacila brdo kamenja u sobu, jer su to shvatili kao dečiju igru, zbog čega je on bio izuzetno ljut, ali kažu da je to bio jedinstven slučaj.