GLEDALI KAKO IM MAŠINA UBIJA BRATA: Došao da zaradi za porodicu, vraćaju ga u kovčegu! Ovo su detalji tragedije u Krnjači!

Radnik V.S. (36) tragično je nastradao danas oko 15.50 sati na gradilištu u ulici Dva 36 u Partizanskom bloku u Krnjači.

Ekipe Hitne pomoći posle desetak minuta došle su na mesto nesreće, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt nesrećnog čoveka. Kako smo saznali, kamion za beton bio je parkiran na gradilištu, poduprt sa dva stabilizatora, dok je V.S. upravljao crevom dužine 50 metara i izlivao stub. Odjednom su stabilizatori popustili, kamion se potpuno prevrnuo, a muškarca je "kašika" uz koju je bilo prikačeno crevo udarila u grudi i oborila na tlo.Preminuli radnik rodom je iz Šapca, a u prestonici je radio na nekoliko gradilišta. Sa njim su građevinske poslove na izgradnji višespratnice u Krnjači radila i dvojica njegove braće, koji su bili na mestu nesreće.

- Slike su zaista bile potresne. Jedan brat nije mogao da priča od šoka i neverice - saznajemo na gradilištu.

Takođe, ni ostali radnici nisu mogli da veruju da se ovo desilo. Svi imaju reči hvale za mladog čoveka, za kojeg tvrde da je bio predan poslu. U Beograd je došao kako bi zaradio novac za svoju porodicu i eto šta se desilo. Na mesto nesreće došli su i investitori objekta, koji su u neverici posmatrali gradilište. Organi reda više od sat vremena vršili su uviđaj na mestu nesreće.

- Nesrećni čovek pao je sa šest metara visine i nažalost odmah preminuo - kaže naš izvor. - Zgrada na kojoj se radilo poseduje sve neophodne dozvole za izvođenje radova, a okačena je i informaciona tabla.

Iako je V.S. imao svu građevinsku opremu na sebi, kacigu i prsluk, to nije uspelo da mu ublaži pad i posledice su bile kobne. Udario je direktno u beton, pri čemu je zadobio naprsnuće grudnog koša i rebara. Svi radnici, njih tridesetak, odmah su dotrčali do kolege kako bi mu pomogli, a pozvana je Hitna pomoć. Takođe, u Partizanski blok došli su i vatrogasci, kao i policija.