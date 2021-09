'SAMO SAM PUSTIO DETE DA SE IGRA U PARKU, I DA NAM SE TO DOGODI!' Bolna ispovest oca devojčice iz Niša koju je DODIRIVAO KOMŠIJA!

Policija je uhapsila muškarca S.N. (62) iz Niša zbog sumnje da je dve devojčice, stare sedam i osam godina, dodirivao po polnim organima i to na dečjem igralištu u Nišu, a otac jedne od žrtava za kaže da je užasnut.

Na igralištu na kom se dogodilo zlostavljanje devojčica zatekli smo oca jedne žrtve koji kaže da je užasnut onim što se dogodilo njegovom detetu.

- Ne znam šta da vam kažem. Muka mi je od svega. On je moje dete dodirivao. Užasnuti smo svi. Ne bih da idem u detalje, ali znam da ga komšije hvale, kao što znam i da to što pričaju nije baš istina. Neću ništa da pričam dok se ne završi istraga. Strašno je to što sam samo pustio dete da se igra u parku i da nam se to dogodi - priča otac za Kurir stežući grlo i zadržavajući suze.

Dodaje da su S.N. snimile kamere dok je dodirivao decu i da ga je neko od suseda upozorio na to.

- Snimljeno je šta radi, a jedna komšinica ga je prepoznala na video-zapisu. I mogu vam reći da ovo nije prvi put da to radi - dodao je otac.

