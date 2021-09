ALBANSKI MAFIJAŠ DAO ŽIVOT DA BI PREKINUO KRVNU OSVETU: Ubica 'kralju prostitucije' ispalio smrtonosni hitac i izgovorio 3 reči na srpskom

Albanski mafijaški bos Dilaver Bojku je ubijen 14. avgusta 2017. godine između oko 16 sati ispred njegovog restorana na plaži "Akva blu" u Strugi u Makedoniji, a sumnja se da ga je ubio plaćeni ubica iz Bazela u Švajcarskoj.

Dilaver Bojku, poznatiji kao "balkanski kralj prostitucije", prema saznanjima "Nove Makedonije", hteo je svojom smrću da stavi tačku na dalje krvoproliće, a kao glava porodice, od svoje porodice i najbližih saradnika je zatražio obećanje da će on biti poslednja žrtva u njegovoj porodici, odnosno, da neće tražiti dalje krvnu osvetu. On je bio svestan da će lanac osveta i novih žrtava biti nastavljen u nedogled, pa je jednostavo hteo da sa svojom glavom, na to jednom zauvek stavi tačku.

Iako je važio za "žestokog momka", izvori ukazuju da se Bojku, pre svoje smrti, uplašio strahujući da je njegova porodica malobrojnija i da se upravo radi toga može desiti da ostane bez muških članova, ili kako ističu izvori - da mu se ne "satre seme". Radi toga je on insistirao da se sa njegovom smrću prekine obračun suprotstavljenih tabora i okonča dalja spirala smrti.

Predao se smrti

Ko je i zašto ubio Bojkua i dalje je enigma, ali se ne isključuje da se radi o krvnoj osveti, možda i zbog smrt mladića Sitema Istrefija (23) koji je stradao u o obračunu dve zaraćene porodice oko koncesija plaža na obali jezera u Strugi. Eskalacija sukoba između porodica Bojku i Istrefi dogodila se 13. decembra 2015. godine u naselju Ezerski lojza. Tada su "radile" automatske puške i pištolji. U tom sukobu je bio ubijen Sitem Istrefi, a njegov brat Prentim Istrefi teško ranjen.

Brat Dilavera Bojkua, Baškim Bojku (45) je bio teže ranjen, i on se nalazi u pritvoru, dok je sin Dilavera Bojkua, Ermin uspeo da pobegne. Strahujući od krvne osvete, Dilaver Bojku je pobegao iz Makedonije.

Izvori iz njegovog okruženja tvrde da se on 18 meseci krio na različitim lokacijama u Albaniji, Crnoj Gori i KiM. Početkom leta 2017. godine godine, sa potpuno promenjenim izgledom, Bojku se vratio u Strugu. Upućeni ističu da iz kuće nije izlazio bez pancir-prsluka, a oko sebe je uvek imao jako obezbeđenje. Čuvali su ga poznati likovi iz kriminalnog podzemlja susednih država.

Uprkos armiji "gorila", Bojku je bio svestan da će kad-tad platiti glavom. Zato je, kako smatraju izvori skopskog dnevnika, odlučio da se samožrtvuje, verujući da će tako, nakon njegove smrti i amaneta da se prestane sa krvom osvetom, spasiti svoju porodicu i najbliže. Radi toga je, neposredno pre njegovog ubistva, prestao da se krije. U javnosti se više nije pojavljivao sa izmenjenim likom, niti je želeo da ga i dalje čuvaju "profesionalni" telohranitelji. Plaćenom ubici je sve to, izgleda bilo dobro poznato, pa je sa lakoćom obavio posao.

Metak u glavu i 3 reči na srpskom

Bojku je bio ubijen 14. avgusta 2017. između 16 i 17 časova u njegovoj kafani na plaži "Akva blu" u Strugi, a njegova egzekucija je bila dugo i precizno planirana. Postoje indicije da su najmanje pet osoba bili neposredni organizatori ubistva, a jedan od njih je bio direktni izvršilac. Likvidacija Bojkua je bila planirana da se izvrši na dan kada je sa ohridskog aerodroma trebalo da poleti avion za jednu stranu zemlju, a čas egzekucije bude neposredno pre poletanja aviona.

Strogo se vodilo računa i o identitetu izvršioca i njegovim "originalnim" putnim ispravama, a avionska karta nije kupljena na dan zločina, već mnogo ranije.

Postoje saznanja da je ubica Bojkua nekoliko dana pre zločina dolazio u kafanu na plaži "Akva blu" i spokojno naručivao piće, a kada bi ga popio, tiho bi napustio lokal. Ubica je u "Akva blu" došao i kritičnog ponedeljka, seo za sto, a kada je popio piće uredno je platio i ušao u toalet. Nakon izlaska iz WC, oko 16.15 časova, mirno je prišao stolu gde je sedeo Dilaver Bojku, izvukao pištolj i ispalio mu jedan metak direktno u slepoočnicu. Hitac je bio smrtonosan.

Izvor za makedonske medije koji je bio prisutan na mestu zločina, preneo je da je ubica nakon zločina, na srpskom jeziku glasno izgovorio: "Sada si beskoristan".

Nakon zločina, ubica je počeo da beži u pravcu stadiona Karaorman, a kada je primetio da ga jure dvojica gostiju, okrenuo se i prema njima ispalio dva metka, nakon čega su se gonioci povukli. Ubica je zatim seo na motor, na glavu stavio tamnu zaštitnu kacigu, i kada se uverio da ga niko ne goni, sa motorom se vratio nazad prema kafani "Akva blu".

Tamo nije stao, već je nastavio da vozi dalje ka hotelu Miraž, u pravcu Ohrida. Tamo ga je čekao kamionet "mercedes", u čiju se prikolicu, kao u krimi-filmovima, popeo ne silazeći sa motora. Odande je prebačen do ohridskog aerodroma "Sv. Apostol Pavle", gde je u 16.35 prišao šalteru da čekira avionsku kartu za let u Bazel. U čekaonicu za poletanje je ušao još u 17.15 časova, iako je avion trebao da poleti tek u 18.30 časova.

Pretpostavlja se da su mu ljudi, koji su mu i organizovali dolazak u Strugu, nakon zločina našli sigurno sklonište u Švajcarskoj, gde mu se tada gubi trag.

U organizaciji, planiranju i realizaciji ubistva Bojkua učestvovalo je najmanje petoro ljudi, a oni su imali svoju logističku mrežu, ljude iz struškog sela Livada. Ovo govori da je akcija likvidacije Bojkua bila dugo i precizno planirana. Kada su bili utvrđeni svi detalji, bio je doveden egzekutor, koji je uspešno završio posao.

Brutalan makro napravio imperiju belog roblja

Podsetimo, Dilaver Bojku se nije bavio samo "uvozom i izvozom" belog ženskog roblja, već je na najbrutalniji način prisiljavao devojke na prostituciju. Makedonska policija je svojevremeno procenila da je Bojku posredovao u prodaji oko 3.000 žena.

On je nekada kontrolisao dva glavna ilegalna pravca za transport devojaka i žena. Jedan koji je išao iz Bugarske, a drugi iz Albanije. Oba kanala su završavala u njegovom rodnom selu Velešta kod Struge, koje je važilo za mesto sa najvećim brojem prostitutki u Makedoniji. Tamo je tada u svakom trenutku bilo od 200 do 250 žena spremnih za prodaju. Leka je za sebe zadržavao dvadesetak najlepših, koje je nudio klijentima u svom baru "Ekspreso", a nakon par meseci rada kod njega, on ih je prodavao na Kosovo, gde je ovaj biznis bio još profitabilniji.

Dilaver Bojku, koji je bio "mozak" ove vrste organizovanog kriminala na Balkanu i u Evropi, dugo je za policiju bio neuhvatljiv, jer se uoči svake racije blagovremeno sklanjao i krio zahvaljujući informacijama koje su do njega curile iz MUP.

U februaru 2003. godine je bio uhapšen i osuđen na 6 meseci zatvora, ali je već u junu uspeo da pobegne. Samo dve nedelje kasnije bio je uhapšen u Ulcinju i vraćen u Makedoniju, gde je potom osuđen na 3,8 godina zatvora zbog posredovanja u vršenju prostitucije. Nakon odležane kazne, 2007. godine je pušten na slobodu, a dve godine kasnije ponovo je bio uhapšen zbog narušavanja javnog reda i mira. Nedugo potom, zajedno sa sinom Erminom, bio je uhapšen zbog napada na policajca sa nožem.