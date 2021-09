U BORU SVI ŠOKIRANI MONSTRUOZNIM POSTUPKOM! Ubica se sa oružjem u ruci vratio u frizerski salon, a onda...

Ž. P. (61), predsednik borskog SUBNOR-a, koji je u petak, hicem iz krateža, ubio svoju nevenčanu suprugu V. N. (41), sa kojom ima troje dece, na saslušanju se branio ćutanjem.

Po saznanjima "Novosti", Ž. P. je u petak otišao u frizerski salon "Viki", koji je držala njegova nevenčana supruga da bi se ošišao. V. N. se nekoliko dana ranije iselila iz stana Ž. P., kaže izvor iz istrage.

Predsednik borskog SUBNOR-a je došao do nje i tražio da se vrati kući. Došlo je do rasprave u lokalu, i tom prilikom je Ž. P. posečen makazama po ruci. Besan je otišao do auta, odakle je uzeo kratež.

- Sa oružjem u ruci, Ž. P. se vratio u frizerski salon - dodaje sagovornik. - V. N. je, videvši ga sa oružjem, počela da vrišti i pobegla je iz lokala. Međutim, nekoliko metara dalje, Ž. P. ju je sustigao i iz neposredne blizine joj pucao u glavu. Od zadobijenih povreda, V. N. je preminula na licu mesta. Ž. P. je pobegao sa mesta zločina, ali je ubrzo uhapšen. On se "krio" u frizerskom salonu svoje nevenčane supruge - dodaje sagovornik.

- Nedavno je V. N. napustila Ž. P. i iselila se iz njegovog stana - kaže poznanik ovog para. - Međutim, on je nije odustajao od toga da mu se nevenčana supruga vrati. Stalno je bio kod nje u lokalu. Navodno, u jednom trenutku V. N. je, nakon silnog ubeđivanja, i pristala da se vrati u stan Ž. P.

- Kobnog dana, međutim, V. N. je Ž. P. kazala da više ne može da živi sa njim.

Poznanici ovog para kažu da je njihov najstariji sin, star tek 17 godina, kada je čuo šta se desilo, završio na trijaži borske Opšte bolnice.

- Dečak je mnogo teško podneo što mu je otac ubio majku - kažu naši sagovornici. - Najmlađi sin, koji ide u drugi razred osnovne škole, u vreme ubistva je bio u školi.

U Boru navode da su znali da je Ž. P. prek čovek, ali da niko ni slutio nije da u kolima drži kratež, a kamoli da je spreman da ubije.

- Ostavio je tri sina i bez majke i bez oca - kažu poznanici ovog para. - I, ko će sada da brine o deci...

Protiv Ž. P. je podneta krivična prijava zbog teškog ubistva.

