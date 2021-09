POLICIJA OBILA STAN NESTALE PORODICE: Unutra zatekli šok prizor! Ovo je za nevericu!

Niška policija saopštila je da pripadnici MUP u Nišu i Aleksincu intenzivno tragaju za tročlanom porodicom iz Aleksinca, Goranom Đokićem, njegovom suprugom Gordanom i ćerkom Lidijom čiji je nestanak prijavljen juče.

- Ova porodica je poslednji put viđena 26. septembra u selu Žitkovac, opština Aleksinac, odakle su se svojim „folksvagenom pasat“ crne boje aleksinačkih registarskih oznaka AL 028-AI uputili ka Aleksincu. Policija moli građane da se, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o ovoj porodici obrate najbližoj policijskoj stanici ili na telefon 192 i 018/522-982 - saopštila je policija.

Kako Blic saznaje, policija je danas, u prisustvu članova porodice Đokić, obila vrata njihovog stana i ušla u objekat kako bi pokušala da nađe neki novi trag koji bi ukazao na to gde se ova tročlana porodica već tri dana nalazi, kao i da li im se nešto loše dogodilo.

Kroz otvor na kojem se nalazila brava vidi se da je u stanu sve na svom mestu i da nisu uočeni nikakvi neuobičajeni tragovi.

Goran Đokić je vlasnik lokalne menjačnice i, kako navode i komšije i članovi porodice, pre dve godine bio je na meti razbojnika koji je pokušao da ga opljačka. Prema za sada poznatim informacijama, taj događaj se za sada ne povezuje sa nestankom cele porodice Đokić.

Neki lokalni pljačkaš je pokušao da ga opljačka menjačnicu pre dve godine, ali to je policija odmah rešila. Ništa drugo nije imao koliko ja znam - kaže jedan komšija.

S druge strane, rođaka porodice, ispričala je za "Blic", da je ova porodica godinama "bila na meti napada".

- Znate kako, on ima menjačnicu, dobro im ide i godinama je već na meti napada. Desilo se da ga ispred kuće sačeka muškarac i da mu preti da će svašta da mu uradi da bi on dao neke pare. Najgore je bilo pre neku godinu kada je u menjačnicu ušao muškarac koji je uperio pištolj u njega i tukao ga. To je bilo jezivo - kaže ona.

Ističe da svi sumnjaju da im se dogodilo nešto loše, ali da se nadaju da su samo otputovali negde.

Komšija porodice Đokić kaže da je s Goranom pio rakiju u subotu, dan pre nego što je sa suprugom i ćerkom nestao bez traga.

Bio sam kod njega u petak, dobri smo drugari. popili smo po dve rakije, ispušili po dve cigare. Sve je bilo u redu. Nije bio zabrinut niti se na nešto žalio. Da je bilo nešto, rekao bi mi, dobri smo drugovi. Ko zna, možda su ljudi otišli na odmor, ali bi valjda nešto napisali na menjačnici. Od tada ne radi... - kaže za "Blic" prijatelj nestalog Gorana.

Podsetimo, porodica Đokić poslednji put je viđena u nedelju uveče kada su od Goranove majke krenuli iz Moravca ka Aleksincu oko ponoći. U 12.10 kamere su snimile da su svratili u perionicu koja je na putu ka Aleksincu. Nakon toga, izgubio im se svaki trag. Na telefone se ne javljaju, na mrežama nisu bili već tri dana, stan i menjačnica su im zaključani. Uplašeni članovi porodice policiji su prijavili njihov nestanak.