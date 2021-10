INSPEKTOR NAKON PET DANA POTRAGE ZA ALEKSIĆIMA: 'OVO SE DO SADA NIJE DOGODILO!' Pre dosta godina trag se izgubio i jednom mlađem muškarcu...

Danas je pretraženo korito i priobalje Južne Morave, kukuruzišta i šume od Moravskog Bujmira do Tešice, ali nije otkriveno niti vozilo “folksvagen pasat” koji je vozio Goran, niti išta drugo što bi moglo dovesti do rasvetljavanja njihove sudbine.

Nebojša Petković, koji je trideset godina proveo u niškoj kriminalističkoj policiji od kojih je deset njome rukovodio, komentarišući slučaj nestanka tročlane porodice iz Aleksinca, kaže da u svojoj karijeri ovakav slučaj nije imao. Ističe da je nezahvalno spekulisati kakav će ishod potrage za Goranom Đokićem, njegovom suprugom Gordanom i dvadesetpetogodišnjom ćerkom Lidijom biti, te da neki slučajevi nestanka nikada ne budu rešeni.

- Imali smo veliki broj prijavljenih nestanaka lica, ali nikada čitavih porodica. Uglavnom su to bili maloletnici, ali zahvaljujući sveobuhvatnom policijskom radu, najveći broj nestalih je pronađen. Međutim, neki nestanci nikada nisu rešeni. Imamo slučaj jedne curice od pre dvadesetak godina, koja nikada nije pronađena. Do nas su dolazile poluinformacije, da je viđana na Kosovu, tražili smo pomoć Interpola, ali nikada nismo došli do saznanja koja bi nam koristila u njenom pronalasku. Pre dosta godina trag se izgubio i jednom mlađem muškarcu i to ispred njegove zgrade. Bilo je indikacija da je prisilno odveden, intenzivno smo ga tražili, ali ni njegov nestanak nije razrešen. Posle par godina, stizale su nam informacije da je viđen u Južnoafričkoj Republici što je bilo nemoguće proveriti – priča penzionisani policijski inspektor.

Ističe da je jako čudno što je nestala cela porodica, ali da je u ovom trenutku besmisleno licitirati šta se sa njima desilo.

- Ono što je sigurno je da su moje kolege koje rade na ovom slučaju, preduzele sve na njihovom pronalasku, to su profesionalci koji su zaista predani poslu. Mislim da se ovde radi o jednom slučaju gde je nužno uključivanje šire zajednice, u smislu da građani koji raspolažu nekim saznanjima o ovom slučaju, to kažu policiji. Dešava se da se neke informacije koje se njima čine nebitnim, pokažu ka krucijalne za rešavanje slučaja – objašnjava Petković.

Tokom istrage slučajeva nestanka, kako kaže iskusni policijski inspektor, ishodi su bili različiti.

- Nekad je to bio hepiend, a nekad se potraga završavala drugačije. Imali smo slučaj jednog maloletnika, nedelju dana smo tragali za njim, već nakon tri, četiri dana imali smo informacije da bi se ta potraga mogla završiti tragično. Nažalost, te informacije su se pokazale kao tačne, dečak je pronađen mrtav, istraga nestanka se pretvorila u rešavanje ubistva što je rezultiralo hapšenjem krivaca – navodi Petković.

I posle 5 dana ni traga od Đokića

Pet dana od nestanka Đokića, nema apsolutno nikakvih tragova koji bi ukazali šta se sa njima desilo uprkos intenzivnoj potrazi koja je sprovedena na širem području Aleksinca i okoline. Danas je pretraženo korito i priobalje Južne Morave, kukuruzišta i šume od Moravskog Bujmira do Tešice, ali nije otkriveno niti vozilo “folksvagen pasat” koji je vozio Goran, niti išta drugo što bi moglo dovesti do rasvetljavanja njihove sudbine.

Ova teritorije je pretraživana jer je poslednji signal sa njihovih mobilnih telefona, pre nego što su 26. septembra isključeni, uhvatila bazna stanica koja pokriva baš to područje. Ono što se zna je da njihovo vozilo nije izašlo na auto-put, niti je registrovano da su Đokići izašli iz zemlje.

