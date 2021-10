UKLETI DURMITOR ZA DVE NEDELJE ODNEO DVA ŽIVOTA: Državljanka Rusije stradala na istom mestu gde i Beograđanka Slavica

Iz GSS su na Fejsbuku naveli da je u toku transport stradale Ruskinje.

Državljanka Rusije M. K. poginula je danas u nesreći kada je pala na Durmitoru, u rejonu Velikog međeda, saopštila je danas crnogorska Gorska službe spasavanja (GSS).

Iz GSS su na Fejsbuku naveli da je u toku transport stradale Ruskinje.

- U akciji, pored 10 pripadnika GSS, učestvuju i tri pripadnika Službe zaštite Žabljak - navodi se u objavi GSS, a prenosi RTCG.

Na najopasnijoj planinskij stazi na Durmitoru pre dve nedelje je život izgubila planinarka iz Beograda Slavica Mirkov (56) koja je učestvovala u usponu na vrhove Mali i Veliki Međed.

Kako je saopštila GSS Crne Gore, spasioci su odmah obavešteni i otišli su na lokaciju, ali su, nažalost, planinarku zatekli bez znakova života.

Najopasnija staza na Durmitoru

Iz Planinskog saveza Srbije (PSS) rekli su da se staza između Velikog i Malog Međeda smatra se najopasnijom stazom na Durmitoru.

- Naša je preporuka da na nju idu samo iskusni i psihofizički spremni planinari i da paze na meteorološke uslove. Za to nije dovoljno samo pratiti prognozu za period pre same akcije, već i prethodnih dana. Generalno, sa ove staze nema lakog izlaza ako vas zatekne nevreme ili ako se desi povreda kada stignete do najopasnijeg područja. Postoji samo izbor da se satima vraćate nazad ili da satima idete napred - rekao je Zoran Kontić, načelnik Službe vodiča u PSS, nakon smrti Beograđanke.