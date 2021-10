UŽASNA SUDBINA STRADALIH SESTARA IZ OBRENOVCA! Majka u POTRESNOJ ISPOVESTI otkrila strahotu: Njihov otac je u zatvoru zbog silovanja moje sestre (11)

Sama je izdržavala decu.

- Deca su živela i umrla gladna - ovako počinju priču majka Marija V. i Aleksandar, kum dve devojčice M. V. (7) i M. V. (5) koje su u subotu u Karađorđevoj ulici u Obrenovcu u iznajmljenom stanu, smrtno stradale nakon što ih je udarila struja.

Majka Marija V. (25) kroz suze kaže da je tog kobnog dana morala da ode na posao, kako bi zaradila novac da bi ih prehranila decu.

- Pre nekoliko godina, moj suprug je otišao u zatvor nakon što je obljubio moju mlađu sestru koja je tada imala samo 11 godina. Otac je izvršio samoubistvo, a majka me je izbacila sa troje male dece na ulicu. Napolju je bilo hladno, nisam imala gde. Morala sam da se snađem i počela sam da radim - počinje priču neutešna majka.

- Taj dan sam krenula na posao. Morala sam da odem da ne bih dobila otkaz, a decu nije imao ko da čuva. Radnim danima idu u vrtić, a najstarija je išla u prvi razred. Mene su komšije pozvale i rekle mi da voda curi iz mog stana. Uplašena, krenula sam peške ka kući koja je oko 7km udaljena od mog posla, a u međuvremenu sam pozvala Aleksandra da ode do stana - navodi neutešna majka.

Kum Aleksandar, koji je ujedno i prva osoba koja je ušla u stan, priča da ga je prizor koji ga je tamo zatekao, sledio.

- U mojoj kući bilo je taj dan mnogo ljudi, radnici, sestra, sestrina deca. Iz tog razloga Marija nije želela da mi dovodi svoju decu misleći da će mi biti teško. To je bio drugi put u životu da ih ostavlja same. Kada me je pozvala, pozajmio sam automobil i sa ženom se uputio ka stanu. Na ulazu u zgradu nas je dočekalo bezbroj ljudi. Kako sam se peo uz stepenice imao sam neki predosećaj da se nešto loše dešava. Otključao sam vrata i tad sam se sledio. Njih dve su ležale u kupatilu jedna preko druge. Nisu bile u kadi nego izvan nje, pored veš mašine. Žena i ja smo odmah počeli da ih oživljavamo, dajemo veštacko distanje, vikali smo da neko pozove Hitnu pomoć, nadajući se da ćemo ih spasiti - priča Aleksandar sa suzama u očima i dodaje da je pukom srećom treća devojčica spavala na krevetu.

- Brzo sam otrčao do sobe i video je kako spava. Ona je, čim me je ugledala, počela da plače. Zagrlio sam je i rekao joj da ni slučajno ne silazi sa kreveta. Ona ima samo tri godine.

U razgovoru sa nama ređao se red suza, ali i snage koja im je bila potrebna da se prisete jučerašnjeg dana.

- Hitna pomoć je došla posle 2,3 minuta. Oni su ih sat vremena reanimirali nadajući se da će ih oživeti. Smrt su konstatnovali u 17.10 - dodaje kum.

Sama izdržavala decu

Aleksandar priča da joj on nije davao pomoć, deca bi možda i umrla od gladi.

- Radim za 1600 dinara dnevno. Dobijam oko 150 evra pomoći od države i to je sve. Samo toliko me košta stan u kojem živim. Kako da ih nahranim? - priča majka drhtavim glasom.

- Ja sam im uvek pomagao što sam više mogao. Imam i ja troje male dece, jedno dete mi je išlo sa najstarijom devojčicom u razred. Više su bile u mojoj kući nego bilo gde. Kada su se uselile u taj stan, prek oko 7 meseci, zadužio sam se i promenio im bojler koji je bio star. Obezbeđivao sam im da jedu, knjige za školu, sve. One su živele i umrle gladne - dodaje kum.

Aleksandar tvrdi da se u zgradi nalaze instalacije, ali i veš mašina koje su u lošem stanju koje su možda i bile uzrok smrti ove dve devojčice.