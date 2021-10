MAPA KRETANJA KRIJE POSEBNU MISTERIJU! Kuda su se KOBNE NOĆI kretali Lidija, Goran i Gordana!?

Misterija nestanka porodice Đokić iz Aleksinca rešena je na najtragičniji način- pronalaskom njihovih tela, ali sada je otvoreno novo pitanje - ko je ubio ovu tročlanu porodicu.

Za Đokićima se intenzivno tragalo punih 6 dana, a onda je pronađen njihov automobil. Na seoskom putu u ataru sela Tešica, daleko od očiju prolaznika i to zapaljen! Ubrzo nakon toga, ali gotovo 10 kilometara dalje, u ataru sela Moravac pronađena su tri tela. Utvrđeno je da su Goran, Gordana i njihova ćerka Lidija ubijeni, a da su njihova tela potom zapaljena!

Zašto i ko je ubio porodicu Đokić predmet je opsežne istrage koja je u toku. Njihova tela poslata su na obdukciju koja treba da utvrdi kako je tačno ova tročlana porodica ubijena, jer se na mestu zločina to nije moglo utvrditi jer su tela nakon zločina bila zapaljena.

Sva tri tela pronađena su na istom mestu, u jaruzi, u ataru sela Moravac. Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, ubica najverovatnije nije profesionalac, te se očekuje da će vrlo brzo biti i otkriven. Tela tročlane porodice nisu bila zakopana, već, kako saznajemo, bačena u šiblje i preko njih je, bačeno granje i pruće.

U međuvremenu, pojavile su se nezvanične informacije da je ubica odneo rezervni točak u kojem su Đokići krili pare, kao i to da je izbacio balone za vodu jer su mu - smetali.

Žandarmerija je inače već nekoliko dana detaljno "češljala" okolinu Moravca, priobalje Južne Morave i upravo u blizini reke su, ali na dve odvojene lokacije, međusobno udaljene oko 10 kilometara, pronađena tela i automobil porodice Đokić.

Mapa kretanja

Podsetimo, tročlanoj porodici svaki trag izgubio se u noći između nedelje i ponedeljka kada su iz Moravca, gde su proveli dan s Goranovom majkom, oko ponoći krenuli ka svom stanu u Aleksincu.

Prvobitno se mislilo da su ka svom gradu krenuli uobičajenim putem, kroz selo Žitkovac, a potom u Aleksinac i da im se svaki trag izgubio na ovom potezu. Tu teoriju potvrđivao je snimak sa sigurnosne kamere auto-perionice na izlazu iz sela Žitkovac, koja je snimila njihov automobil "pasat" crne boje u 00.10 časova.

Međutim, istraga je pokazala da kobne noći porodica Đokić nije išla uobičajenim putem i da nisu skrenuli na prvoj raksrsnici, već su se zapztili kontraputem. Kamera ih je poslednji put snimila u selu Tešice, koje je od Moravca udaljeno više od 8 kilometara i to dva sata kasnije!

Upravo u ataru sela Tešice danas je pronađen zapaljen automobil Đokića, dok su tela pronađena u ataru sela Moravac. Te je sada misterija da li je to ubica, nakon zločina, snimljen kako vozi automobil ka Tešici, gde ga je potom i spalio ili su Đokići iz nekog razloga išli tim putem.

Motiv

O porodici Đokić, mediji poslednjih dana nisu mogli mnogo da saznaju. O njima su svi imali samo reči hvale, a jedini motiv koji se, prema do sada poznatim informacijama, može pronaći je u Goranovim poslovima. Naime, Goran je držao menjačnicu u Aleksincu i sumnja se da je pozajmljivao novac na kamatu i da je jednoj osobi nedavno pozajmio 15.000 evra. Da li je to razlog zbog kog su Đokići ubijeni, za sada nije poznato.

Kako smo nezvanično saznali, u ovoj tročlanoj porodici radio je samo otac Goran, dok je majka Gordana bila domaćica, a ćerka Lidija je završila Višu poslovnu školu u Leskovcu i nije nigde radila.

- Lidija je dobro dete, nikada nije pravila probleme. Nema ni dečka. Završila je Višu poslovnu školu u Leskovcu. Mirno je dete i sve ovo nema šanse da ima veze sa njom - kaže naša sagovornica bliska nestaloj porodici Đokić.

Ona ističe da je majka Gordana ceo život domaćica i da je brinula o domu i porodici.

- Gordana ne radi, Goran ima menjačnicu i od toga žive. Gordana brine o kući, ima i ptičice u stanu i znam da ih ne bi tek tako ostavila bez hrane, bez vode - govorila je ona pre nego što su tela Đokića pronađena.

Ona je rekla da je Gorana viđala samo po slavama i da ceo ovaj slučaj, prema njenom mišljenju, može da ima veze samo sa njim.

- Gordana se nikada nije žalila na Gorana. A šta se dešava u nečijoj kući, to se nikad ne zna. Nikad ih niko čuo da se svađaju. Majka i ćerka su bile mirne i dobre, ovo sve jedino može da ima neke veze sa njim, ipak je on taj radi sa parama. A šta i kako, zaista ne znam - kaže sagovornica.

Zgrada u kojoj živi porodica ĐokićPodsetimo, pre dva dana je za "Blic" rođaka nestale porodice ispričala da je Goran imao problem sa mnogima jer, kako nam je rekla - "dobro stoji".

- Znate kako, on ima menjačnicu, dobro im ide i godinama je već na meti napada. Desilo se da ga ispred kuće sačeka muškarac i da mu preti da će svašta da mu uradi da bi on dao neke pare. Najgore je bilo pre neku godinu kada je u menjačnicu ušao muškarac koji je uperio pištolj u njega i tukao ga. To je bilo jezivo. Plašimo se da ih nije neko dočekao ispred kuće i naterao da krenu negde. Ili im ušao u kola... Ne znam... - rekla nam je rođaka.

Autor: