DETALJI STRAVIČNE TRAGEDIJE U BABUŠNICI! Dečak ČEKIĆEM presudio dedi: 'Svađali su se stalno, dok nije puklo!'

Tinejdžer star 15 godina čekićem je razbio glavu svom dedi, majčinom ocu, koji je odmah preminuo od zadobijenih povreda.

Selo Kaluđerevo, nadomak Babušnice, preko noći je postalo poznato širom Srbije. Nažalost, ne po lepom, već po zločinu kakav se u tom kraju ne pamti. Naime, tinejdžer Danijel S. star svega 15 godina u noći između subote i nedelje čekićem je naneo smrtonosne povrede svom dedi Sretenu A. (69). Slučaj je odmah prijavljen policiji i sat kasnije dečak je uhapšen po nalogu tužioca da bi mu potom sudija za maloletnike odredio pritvor do 30 dana. Pokrenuta je istraga koja će utvrditi tačan motiv i detalje ubistva.

Međutim, motiv se može naslutiti. Do teškog zločina, po svemu sudeći, došlo je usled kulminacija čestih svađa i sukoba između dede i unuka, piše Kurir.

- Nema šta da se kaže. Svađali su se stalno, dok nije puklo. Mislim da su se sada posvađali oko nekog traktora, ali ne želim da pričam o detaljima. Šta ja imam od toga? Doputovala sam iz Italije na sahranu ocu, platila put. Platila sam ovde troškove, a šta imam od toga ako sada vama pričam šta se sve desilo. Ne dobijam ja ništa - rekla je Lela, tetka osumnjičenog dečaka.

Pred kućom ubijenog bilo je tridestak prijatelja i rođaka koji su došli da izjave saučešće. Međutim, niko od njih nije želeo, a utisak je da niko zapravo nije smeo da se obrati novinarima. Lela je to branila.

- Ja sam s njima bio u rođačkim vezama. Nisu bili loši ljudi. Deda Sreten je očuvao malog Daču. Naterao ga je da završi osnovnu, pa ga upisao u tehničku školu. Ni dečak nije bio loš. Jednostavno, kao sva deca, bio je malo nestašan, ali nikada nije nešto loše izvan kuće uradio. To što je deda bio strog ili ponekad znao da popije, izazivalo je varnice. U kući ih je bilo troje, deda Sreten, njegova ćerka i majka dečaka Svetlana i Dača. Ni meni ne pričaju detalje, ali to su, kako i sama Lela reče, porodične nesuglasice, jednom zbog jedne, drugi put zbog druge stvari i eto kulminacije. Šteta za Sretena, on je bio legenda, šteta i za malog Daču, upropastio je sebi život. A jadna Svetlana je između dve vatre, na jednoj strani joj je otac, a na drugoj sin - kaže Marko Stefanović iz Babušnice.

Svetlana je u šoku od tragičnog događaja. Bila je svedok krvavog čina. Ocu pretučenom čekićem kome je razbijena glava pokušala je da pomogne. Kada je videla da mu nema spasa, pozvala je policiju.

U toku je istraga.

