BELIVUKOV ROĐAK TVRDI DA NIJE UBIO NAJBOLJEG DRUGA! Ibrahimović: Nisam imao nož kod sebe! Sestra žrtve u suzama: Na snimku sam SVE VIDELA

Damir Ibrahimović, rođak Veljka Belivuka, koji je optužen da je zimus na Novom Beogradu ubio najboljeg druga Ivana Trifunovića, negirao je juče u Višem sudu da je izvršio taj zločin.

On je iznoseći odbranu kazao da ne zna kako se to desilo. Rekao je da po savetu advokata u ovoj fazi postupka neće da odgovara na pitanja tužilaštva i suda.

- Te noći nisam kod sebe imao nož, niti sam ga ikada ranije nosio - tvrdio je Ibrahimović u sudu. - Sa oštećenim se znam godinama, bili smo u dobrim odnosima i nikad se nismo svađali. On je voleo da se kocka i pije alkohol i njegov otac mi je uvek tražio da mu pomognem kad su ti problemi bili aktuelni.

Ibrahimović je ispričao da su normalno slavili Novu godinu u jednom stanu u Vinogradskoj ulici, pili, jeli družili se i da nikakvih problema nije bilo. Posle ponoći je sa Dunjom Čanak hteo da ide na Savski kej da budu malo sami.

Ivan je to čuo i zamolio da ga odvezemo do kuće, pa smo ga povezli i ostavili ispred zgrade. Kad smo se kasnije vratili u stan tamo sam zatekao samo prijatelje Andreja i Ivana Đorđevića. Dunja je htela da ide kući, a ona stanuje malo dalje, pa sam zamolio Ivana da je odveze, jer on jedini nije pio. Ja sam krenuo svojoj kući autom i kad sam bio na tramvajskim šinama ugledao sma dve osobe. Oštećeni je trčao ka meni, čuo sam i prepoznao njegov glas kako viče: "Napada me, napada me". Izašao sam iz auta, on je dotrčao, rekao, "ovaj me juri", okrenuo se i potrčao nazad prema osobi sa kojom se sukobio. Ja sam mu govorio da stane, ali je on posle deset metara pao. Prišao sam mu, video da krvari i počeo da ga nosim ka autu. Tad se pojavio njegov otac, pomogao mi je da ga unesem i odvezli smo ga u Urgentni.

Tokom iznošenja odbrane Ibrahimović je svog najboljeg druga sve vreme nazivao oštećeni, a ne po imenu Ivan ili nadimku DŽane.

Juče je u sudu iskaz dao i Ivanov otac Dragiša Trifunović. On je tvrdio da je njegov sin oko 3 sata došao kući, a ne malo posle ponoći.

- Supruga me probudila i kazala da je Ivan došao, bio kratko u kući, kad ga je neko pozvao telefonom da izađe. Ja sam pošao da ga tražim i ugledao sam Damira kako ga drži i govori:"DŽane izdrži". Meni je rekao: "DŽane me šutnu nogom, a ja sam njega zakačio čašom". Ivan je tad počeo da pada i ja sam ga uhvatio i vikao "Ivane, Ivane". On je samo izdahnuo: "Aaaa". Imao je pocepanu majicu, sa rupom gde je ranjen, a jakna mu se bila srozala. Uneli smo ga u auto sa jaknom i odvezli. Damir me tad uveravao da je rana plitka i da će Ivan da izdrži, ali nije. Ni dan danas mi nije jasno gde je kasnije nestala jakna mog sina.

Dragiša Trifunović je potvrdio da se njegov sin jedno vreme kockao i da je to radio zajedno sa Damirom, ali da je poslednjih šest meseci celu platu donosio kući. Kazao je da je znao da popije, ali samo kad bi uveče sa društvom izlazio i da nije bio alkoholičar.

Damirov otac Nijaz Ibrahimović juče je posle suđenja je rekao da njegov sin nije kriv sto posto i da će se istina pokazati.

- Pitajete Ivanovog oca šta su radili 30 minuta ranije. Svađali se i tukli - rekao je prilično iznerviran Nijaz.

- Kako ga nije sramota. Ja te noći na žalost sina nisam ni video. Samo je majka bila budna. Neka im je sve na čast - kazao je Dragiša Trifunović.

Suze u sudnici

NJegova ćerka Ivana koja je bila u sudnici i slušala Ibrahimovićevu odbranu kazala je da je sve što je Damir ispričao velika laž:

- Sram ga bilo, ja sam na snimku nadzornih kamera videla kako mi ubija brata - kazala je Ivana i zaplakala.