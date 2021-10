ANTIFRIZOM OTROVALA POZNANIKA: Počelo suđenje fatalnoj Kristini, ona poručuje da se ne oseća krivom!

Suđenje Kristini Ferko (28) iz Vrškovca, sela nedaleko Ozlja, zbog pokušaja teškog ubistva Dražena Matijašića (42) započelo je danas na Županijskom sudu u Karlovcu.

Kristinu tužilaštvo tereti da je 22. januara prošle godine u Loviću Prekriškom pokušala Dražena da otruje etilen-glikolom, odnosno koktelom antifriza pomešanog sa sokom. Tražila je od njega da popije smrtonosni napitak iz bočice vode govoreći mu da će mu to opustiti mišiće, ali njemu je pozlilo i život mu je spasen zahvaljujući brzoj reakciji lekara, koji su ga priključili na respirator i hemodijalizu.

Na pitanje sudije da li se oseća krivom, Kristina je tiho odgovorila: "Ne".

Na suđenju su, kako piše Jutarnji, usledile dve neočekivane situacije. Prvo je sud odbio jedan od ključnih dokaza optužbe ocenivši ga - nezakonitim. Radi se o prepisci SMS poruka iz Draženovog mobilnog s Kristinom u kojima ju je, nakon što mu je pozlilo kada je već došao kući i pre nego što je pao u komu, pitao: "Šta si mi to stavila u Janu, htela si da me ubiješ, naći ću te, ako preživim".

Ove poruke pronašla je Draženova sestra Dijana probivši šifru na telefonu, i to nakon što je on već završio u bolnici i bio u komi. Telefon je odmah odnela policiji. Međutim, sud je stava da je policija u tom trenutku morala da zatraži nalog sudije istrage za pregled mobilnog telefona, a nikako ne da je to bio samo nastavak uviđaja, kako je smatralo tužilaštvo, zbog čega je taj dokaz odbačen.

Odmah nakon toga usledio je novi šok - žrtva Dražen Matijašić sudiji je rekao da ne može da svedoči protiv okrivljene jer je izgubio pamćenje i da se više ničega ne seća.

Sudu je potom predao medicinsku dokumentaciju s psihijatrije. Iako se činilo da slučaj klizi na stranu odbrane, ubrzo je usledio novi obrt. Oštećeni Matijašić je samo mislio da mora da ponavlja ranije dan iskaz koji je zaboravio jer malo slabije pamti, ali se događaja sećao, a onda je bio saglasan i da se u njegovom prisustvu na sledećoj raspravi na sudu pregleda sadržaj njegovog mobilnog koji je još u policiji, i da se pročitaju sporne poruke.

Sud je pokušao da utvrdi vezu između okrivljene i oštećenog, ali od njega nije dobio konkretan odgovor. Na pitanje suda jesu li bili u prijateljskoj vezi, on je odgovorio: "tako i tako". Kaže da su se kobne večeri našli u automobilu "kako bi popričali o nekim stvarima", ona ga je s mesta sastanka odvezla oko 2 kilometra do Lovića Prekriškog.

- Dala mi je tu bocu i rekla da moram da popijem, navalila je, rekla je da popijem do kraja, ja sam naseo. Popričali smo još nekoliko minuta, pešice sam otišao kući i više se ničega ne sećam. Mama me pronašla ujutro s penom na ustima i pozvala hitnu - ispričao je Matijašić.

Na pitanje šta misli zašto mu se to dogodilo, kazao je da ne zna, odnosno da sumnja. Ispričao je kako su ga nepravedno optužili da je 2016. godine Kristini ogrebao auto i polomio neke loze, na šta je on bio "pukao" pa joj je pretio. Ipak, navodi, posle toga su se družili na zabavama i lično, pa su to izgladili, ali da drugog motiva ne vidi.

Matijašić kaže da su mu ostale teške psihičke posledice ovog događaja, osim problema s pamćenjem navodi da loše spava, ima noćne more i napade. Odbrana je pokušala da ukaže da je radio šest meseci na bojanju kada i tuš kabina hemikalijama, međutim, naveo je da je tamo radio šest meseci, prestao je nedelju dana pre događaja i nikada nije imao problema sa zdravljem u tom periodu.

Njegova sestra Dijana Matijašić je navela da je u porukama koje je uočila u njegovom mobilnom videla razgovor s Kristinom, broj nije bio memorisan, ali joj se obratio s "Kristina", te je potom po sećanju ispričala šta je u tim porukama pisalo, a kada je došao svesti sve joj je to u bolničkom krevetu brat prepričao. Ona je sporne poruke sačuvala i u svom telefonu.

Ispitane su i sudski veštaci, stručnjak za hemijsku tehnologiju i specijalista sudske medicine. Iako nisu utvrdili količinu kojom je otrovan, u kombinovanom veštačenju su utvrdile da je pacijent nedvosmisleno bio otrovan etilen-glikolom, odnosno, njegovo stanje pri prijemu u Opštu bolnicu Karlovac, dva dana i u Kliniku Fran Mihaljević u Zagrebu bio je u takvom stanju da ne bi preživeo bez lekarske intervencije, hemodijalize i respiratora.

Uprkos nekoliko hemodijaliza analizom metabolita utvrđeni su tragovi etilen-glikola, koji su bili u malim količinama. Veštak je istakao da bi se, prema literaturi i s obzirom na posledice (otkazivanje bubrega i upala moždane opne), moglo raditi o minimalnoj količini od 100 ml antifriza, uslovno, s obzirom na to da ovo sredstvo može imati veću ili manju koncentraciju etilen-glikola.