ZACRTANO IM DA BUDU BRUTALNO UBIJENI! Pojavile se šok tvrdnje o porodici Đokić: Sve će isplivati na površinu!

Astrolog Dušan Veličković je govoreći o retrogradnom merkuru izneo i šok tvrdnju kad je ubistvo porodice Đokić u pitanju. Kaže da je reč o "ludačkoj" kombinaciji, što se može zaključiti i po zločinu koji se desio.

Kaže da ne postoji savršen zločin, kao i da je javnost već imala priliku da vidi koliko su grešaka ubice Đokića napravile.

- To je jedna ludačka kombinacija na nebu, vidimo i po zločinu koji se desio. Kao i svaki zločin, ne postoji savršen i videli smo koliko su grešaka napravili i pitanje je dana kad će policija to da rasvetli, mislim da policija i zna već ko je to uradio. Sada na površinu isplivava sve - rekao je astrolog Dušan Veličković.

- Merkur je planeta logike i inteligencije, koja šalje radiotalase i mi to upijamo. Kad je retrogradan, tera nas da se okrenemo ka prošlosti a mi hoćemo da idemo sve više napred. Tera nas da vidimo ko nas je to povredio u prošlosti, mi sada imamo i mlad mesec na 30 stepenu vage, a tu se već nalazi Mars. Zamislite vi sad 3 planete na jednom mestu i to pod nesrećnim sazveđem zvanim "Gavran". Ovo je aspekt laganja i neiskrenosti, izgovori do kraja ovog meseca ne vrede - rekao je Veličković.