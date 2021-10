IGRANJE NA VAGONU JE OPASNA IGRA! Za pola godine tri mladića stradala od posledica STRUJNOG UDARA

Polovina od ukupnog broja stradalih, prema zvaničnim podacima, jesu tinejdžeri, uglavnom starosti od 14, 15 i 16 godina.

Tinejdžera (16) udarila je struja na pružnom prelazu Klenje u Ripnju, dok je, navodno, bio na vagonu. Kako saznaje Telegraf, na lice mesta su izašle policija i Hitna pomoć, a dečak je prevezen u bolnicu u Tiršovoj. Zadobio je teške opekotine, koje su zahvatile 40 odsto kože.

Pre nekoliko dana i dečak S.L. (15) iz Šida, koji je krajem avgusta zadobio opekotine od strujnog udara penjanjem na voz, preminuo je u Institutu za decu i omladinu Vojvodine u Novom Sadu.

Kako su pisali mediji, dečak je bio dovezen u bolnicu sa opekotinama koje su 60 odsto zahvatile telo, ali i pored velikog napora lekara, on nije dobio bitku.

Do nesreće je došlo kada se grupa mladića okupila na železničkoj pruzi, a jedan od njih krenuo je da se penje na vagon, usled čega se dogodio strujni udar.

Podsećamo da se slična tragedija desila krajem jula u Paraćinu, kada je, takođe petnaestogodišnji M. V. doživeo strujni udar, a nakon toga i preminuo na Institutu za majku i dete 9. avgusta.

- Dete je došlo sa više od 50 odsto opečene kože, sa promenama na plućima i svim onim što prati tako veliku elektrokuciju. To onda pravi sistemske promene. Nije to samo opečena koža. To zahvati pluća, pa bubrege, srce... - rečeno je tada za Telegraf.rs u Institutu uz navode da je borba za život trajala.

Nesreća se desila u nedelju 25. jula na železničkoj stanici u Paraćinu. Dečak M. V. povređen je nakon što se popeo na vagon. Bio je sa dvojicom drugova koji, kako su prethodno naveli mediji, nisu videli trenutak kada ga udarila struja.

Nesrećno dete utom je skinuto sa teretnog železničkog vagona i prevezeno u bolnicu u Ćupriji. Odatle je usled težine povreda prebačeno na lečenje u Beograd.

Takođe, u maju ove godine nastradao je i mladić B.A. (20) iz sela Klenak kod Šapca, kada ga je na vagonu, na železničkoj stanici u Rumi, udarila struja napona od oko 25.000 volti. Nastradali mladić je na železničkoj stanici sa drugom I. J. čekao voz za Šabac koji je trebalo da krene u 3.45 sati.

Telo nastradalog B.A. nalazilo se na spojnici vagona.

Nažalost, ovo nisu usamljeni slučajevi. Zbog penjanja na vagone, od posledica strujnog udara iz kontaktne mreže godišnje na srpskim prugama nastradaju tri do četiri osobe, a najčešće je reč o mladima.

U periodu od 2016. godine do septembra ove godine od strujnog udara na prugama preminulo je 12 osoba. U 31 nesreći koja se dogodila u ovom petogodišnjem periodu, teško su povređene 22 osobe.

Polovina od ukupnog broja stradalih, prema zvaničnim podacima, jesu tinejdžeri, uglavnom starosti od 14, 15 i 16 godina.

Iz "Infrastrukture železnice Srbije" su ranije upozorili da su penjanje po vagonima i hodanje po šinama potencijalno opasno po život. U nekim slučajevima uopšte nije neophodno popeti se na vagon da bi se uzrokovale teške opekotine od struje. Dovoljno je upasti u strujno kolo, koje je udaljeno i po pet ili šest metara od kablova.

