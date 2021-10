TELEFONI, GORIVO, SEF... Postavlja se pet ključnih pitanja o BRUTALNOJ LIKVIDACIJI ĐOKIĆA! Ovi dokazi dovešće policiju do UBICA MONSTRUMA!

Obdukacija Gorana (57), Gordane (56) i Lidije (25) Đokić, nezvanično, pokazala je da su ubijeni iz vatrenog oružja. Kako bi izgoreli do neprepoznatljivosti njihova tela natopljena su gorivom. Policija još utvrđuje - motiv zločina, mesto ubistva, šta je telefonima žrtava, ko je ubica i šta je u sefu vlasnika menjačnice.

O motivu brutalnog zločina nezapamćenog na prostorima Srbije još uvek se nagađa u više pravaca. Po jednima Đokići su likvidirani zbog pljačke jer je Goran koji se godinama bavio menjačkim poslovima sa sobom je uvek nosio veću količinu deviza, a neki tvrde da je to čak bio iznos od 20.000 do 100.000 evra. Po drugim pričama motiv zločina je veći iznos novca koji je neko dugovao Goranu , pa je na ovaj način pokušao da se reši duga. Ne isključuje se ni mogućnost da je novac dat sa kamatom i to celu priču čini samo još kompleksnijom. Do pronalsaka ubica koji su počinili ovaj monstruozni zločin za sada se ne isključuju ni druge mogućnosti.

Komandant Žandarmerije Dejan Luković u gostovanju na jutarnjem programu rekao je da “još nema jasnih dokaza da je motiv ubistva Đokića koristoljublje.

- Javnost će biti upoznata sa svim. Ovakva krivična dela najčešće se izvršavaju iz koristoljublja, iako ne mora uvek to da bude glavni uzrok, mogla je da bude i preljuba - naveo je Luković.

On je istakao da je otmica, a potom i brutalno ubistvo porodice Đokić dobro isplanirano i najverovatnije je zločin izvršio više ljudi.

- Sa policijske strane gledano i iz iskustva kolega, koje je neizmerno, ovaj zločin prethodno je morao da bude dobro isplaniran ili je bilo više izvršilaca krivičnog dela. Lokacija gde je vozilo pronađeno je zaista dobro skriveno i to je moralo biti unapred isplanirano - rekao je Luković.

Komandant Luković rekao je i da je moguće da su ubice uveliko van granica naše zemlje.

- Izvršioci su mogli već dan nakon izvršenja zločina da budu van granica zemlje s obzirom na to da smo mi informaciju o nestanku dobili tek tri dana kasnije - rekao je Luković i precizirao da mobilni telefoni oca Gorana i ćerke Lidije koji su isključeni iste sekunde još nisu pronađeni.

Prema našim saznanjima, Goran Đokić nije primio ni jedan sumnjiv poziv niti je mogao da zna da će biti otet, a kamoli ubijen.

- Tokom istrage svakako će se izlistati njihovi pozivi. Mada, sumnjamo da je ubica bio u kontaku sa njima jer po svemu sudeći zločin je planirao do detalja i sigurno ne bi žrtvu pethodno pozvao telefonom. Đokićeva supruga nije imala mobilni telefon. Telefonski aparati Gorana i Lidije još nisu pronađeni. Trag njihovih signala kobne noći išao je sve do sela Tešica i ako su oni prethodno ubijeni u Moravcu. Što znači da su telefoni ostali u automobilu. Vozilo “pasat” nađen je nedaleko od sela Tešica zapaljen. Nije poznato da li su telefoni bili u njemu , pa su prilikom požara u potpunosti izgoreli ili su otičari sa sobom odneli i uništili - kaže naš izvor.

Mesto gde su pronađena spaljena tela

Nezvanično se juče saznalo da je jedna čaura nađena pored zapaljenog automobila.

- Čaura je poslata na veštačenje kako bi se utvrdilo da li ima veze sa ovim ubistvom. Poznato je da je ovaj prostor deo lovišta-kaže naš izvor.

Da mesto ubistva još nije precizno utvrđeno pokazuje i jučerašnja pretraga terena koju je sprovela policija detektorima metala na mestu gde su otkrivena spaljena tela u ataru sela Moravac.

Da li su Đokići ubijeni u automobilu korišćenjem pištolja sa prigušivačem , pa ptom njihova tela izneta iz vozila konačnu reč daće forenzika.

SEF

Sef je pronađen prošle nedelje prilikom pretresa prostorija koje su koristili Đokići ali nije odmah otvaran, jer je ključ imao samo Goran a policija je u tom trenutku radila na slučaju potrage za nestalim osobama. No, kada su pronađena tela Đokića, ovaj sef bi mogao istražiteljima da pruži dragocene informacije.

Goran se bavio menjačkim poslovima i imao je uvek veću količinu deviza u kešu. Po nekim pričama, radilo se o sumi od 20.000, 50.000 pa možda čak i 100.000 evra. Podatak da li je novac držao u sefu, ili, po čaršijskim pričama u rezervnom točku automobila, mogao bi biti ključ u rešenju misterije motiva zločina. Naime, ako u sefu bude pronađena veća količina novca, onda je izvesnije da motiv zločina nije pljačka već osveta ili pokušaj da se dužnik reši većeg duga koji je eventualno imao prema Đokiću.

Takođe, u sefu bi se mogao naći i spisak mogućih dužnika, što opet otvara nova vrata ka rešenju motiva brutalnog ubistva cele porodice.

Nakon pronalaska automobila “folksvagen pasat” koji je vozio Đokić, pojavilo se nezvanično saznaje da je iz gepeka navodno nestao rezervni točak. To je po nekim mišljenjima potvrda da se radi o pljački jer je po čaršijskim pričama Goran držao novac u rezervnom točku automobila. Po drugim mišljenjima, ta teorija je neodrživa jer da je novac bio u točku razbojnici bi ga izvadili i uzeli, nije bilo potrebe da nose sa sobom ceo točak. S toga bi informacija šta se nalazi u sefu ubijenog menjača mogla biti od krucijalnog značaja.

UBICA

Najveća misterija jeste ta ko je izvršilac monstruoznog zločina kakav nije bio zabeležen u skorije vreme na ovim prostorima. Svi operativni podaci ukazuju na to da je gotovo nemoguće da iza ovakve likvidacije stoji jedan čovek. Za ovu teoriju je mnogo dokaza.

- Potrebna je ozbiljna logistika da bi se isplanirao i u delo sproveo ovakav zločin. Otet je čovek koji je već ranije bio na udaru razbojnika, pa samim tim imao veći stepen opreznosti. Tela su spaljena na jednoj lokaciji, a automobil 12 kilometara dalje. Što je zahtevalo angažovanje više lica kako na fizičkom izvršenju tih zadataka tako i na prethodnom odabiru i pronalaženju lokacija- kaže naš izvor i dodaje da je velika verovatnoća da se radi o dobro organizvanoj kriminalnoj grupi.

GORIVO

Kako “Blic” saznaje, saslušano je desetak osoba i svi su prošli poligraf. Niko od građana koji žive u ataru sela Moravac i Tešice nije čuo pucnjavu.

- Sumnjamo da su tela tročlane porodice morala mnogo biti natopljena gorivom jer su zgorela u potpunosti. Kako je ubica ili više njih obezbedio gorivo to još nije poznato- kaže izvor.

