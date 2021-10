OVE GODINE NASILNICI BRUTALNO UBILI ČAK 17 ŽENA! Situacija se znatno pogoršala tokom epidemije, NAJMLAĐA ŽRTVA imala je samo 27 godina!

Od početka 2021. godine čak 17 žena je u Srbiji ubijeno u porodičnom nasilju, a situacija se u odnosu na onu pre pandemije korona virusa znatno pogoršala. Reči Vesne Stanojević, koordinatorke Sigurne kuće, definitivno su poslednji momenat za paljenje crvenog alarma.

- Prva godina pandemije, 2020. bila je mirna za Sigurnu kuću. Većina žena nije radila, bila je kod kuće, poštovala su se mere. Međutim, pošto su mere popustile, situacija se znatno pogoršala. Mnogo više žena traži smeštaj u Sigurnu kuće nego pre epidemije - istakla je Vesna Stanojević.

Naglašava da je u 2021. u porodičnom nasilju ubijeno 17 žena.

- Nedopustivo je da u 21. veku žene trpe nasilje. Žena ne određuje sebe pripadnošću nekom muškarcu, već je, pre svega, čovek. A predrasuda kojih ima veoma mnogo dovode do nasilja - poručuje Stanojevićeva.

Prema njenim rečima, veoma je važno da nasilje ne treba trpeti – mora da se prijavi, čak i anonimno.

- Ima mesta za svaku ženu kojoj je potrebno sklonište od nasilnika.

Kako kaže, kapaciteti Sigurne kuće su uvek popunjeni, ali to ne znači da nema mesta za neku novu ženu kojoj je potrebno sklonište od nasilnika.

- Uvek će se naći mesta za svaku ženu koja želi da se skloni od nasilja i želi da promeni svoj život - poručuje Stanojevićeva.

U Sigurnoj kući borave i žene sa decom.

- Prošli petak smo primili jednu ženu sa bebom, a imamo i vrtić. Sigurna kuća se sastoji od tri velika objekta i žene često imaju svoje, zasebne sobe. Starija deca idu u školu koja je najbliža objektu i moram da istaknem da imamo odličnu saradnju sa direktorima ovih ustanova - ispričala je ona.

Koordinatorka Sigurne kuće kaže da se neke žene po dolasku opuste veoma brzo, jer znaju gde su došle.

- Suština boravka žena koje su trpele nasilje u porodici je da se psihološki osnaže, da uz pomoć stručnjaka shvate da mogu da žive i bez nasilnika. Još se u našoj sredini nisu prevazišla shvatanja da je razvod sramota. Neke kažu da su prvi slučaj razvoda u svojoj porodici.

Kako je istakla za Javni servis, "obično otac, majka, brat ili sestra znaju gde se žena nalazi".

- Važno je da nasilnici ne saznaju da je žena u Sigurnoj kući. Žene se plaše nasilnika i njegovih pretnji.

Prema podacima Autonomnog ženskog centra, samo u prvoj polovini godine, od 1. januara do 30. juna 2021, zabeleženo je 12 femicida u porodično-partnerskom kontekstu.

"Sve žene poznavale su učinioca. U partnerskom kontekstu ubijeno je sedam žena, dok je četiri ubijeno od strane drugih članova porodice. Kada je reč o okolnostima nastupanja smrti, četiri žene pretučene su do smrti, tri su ubijene pištoljem, dve su ubijene nožem. Tri žene usmrćene su na druge načine: jedna sekirom, jedna čekićem i jedna metalnom šipkom. U odnosu na mesto ubistva, sedam žena ubijeno je u prostoru koji je delilo sa nasilnikom, a dve u sopstvenoj kući/stanu. U drugim prostorima ubijene su tri žene: jedna u kući njenih roditelja, jedna u kafiću na benzinskoj pumpi, jedna ispred zgrade u naselju u kome je živela. U odnosu na godine starosti žrtve, četiri žene su bile starosti od 56 do 65 godina, tri od 26 do 35 godina, tri starosti preko 65 godina. Jedna ubijena žena bila je starosti između 36 i 45 godina i jedna starosti između 46 i 55 godina. Najmlađa žrtva imala je 27 godina, a najstarija 86 godina", saopštili su iz AŽC.

Kako stoji u izveštajima, "svaka treća ubijena žena prijavljivala je nasilje nadležnim institucijama u nekom periodu pre ubistva".

- Na osnovu podataka dobijenih od strane nadležnih institucija u jednom slučaju femicida ubistvu je prethodilo nasilje koje je trajalo najmanje 15 godina, a tokom tih 15 godina žrtva je podnela najmanje 15 prijava za nasilje. Nadležne institucije preduzimale su pojedine mere iz svoje nadležnosti, ali to nije bilo dovoljno da se spreči ubistvo žene.

Razvod, ljubomora, razlika u godinama, posedovanje oružja

"Napuštanje nasilnika (razvod, prekid partnerstva), nasilnikova intenzivna ljubomora, posedovanje vatrenog oružja, učešće u ratnim sukobima, velika starosna razlika u godinama između partnera, predstavljaju indikatore koji mogu ukazati na visoku opasnost od smrtnog ishoda nasilja", upozorili su iz Autonomnog ženskog centra.

- Činjenica da se već opisani scenario intimnog partnerskog femicida ponavlja iz godine u godinu je porazna i sa stanovišta borbe protiv nasilja prema ženama, ali pre svega sa stanovišta podrške za žene koje preživljavaju nasilje u Srbiji - naveli su iz AŽC.

Prva Sigurna kuća otvorena 2000.

Vesna Stanojević će 2022. obeležiti tri decenije rada u sprečavanju nasilja u porodici, kada je pokrenula rad na SOS telefonu u Beogradu, i sa koleginicom 1996. osnovala Savetovalište protiv nasilja u porodici.

Prvu Sigurnu kuću, čiji je i danas koordinator, sa saradnicima je otvorila 2000. godine.

Udario je u glavu, oborio i vukao za kosu

Pripadnici MUP-a u Beogradu uhapsili su M. Š. (37) neposredno nakon što je, kako se sumnja, pretukao tridesetsedmogodišnju ženu.

On se tereti da je u subotu oko 18 časova, u selu u okolini Mladenovca, više puta udario oštećenu u glavu, a potom je oborio na pod i vukao za kosu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu.

Neke od tragedija

Bor

Pre manje od dve nedelje Violetu N. frizerku iz Bora, hicima iz krateža, ubio je nevenčani suprug Ž. P. (61).

Nesrećna žena pokušala je da pobegne od nasilnika, ali ju je on stigao i upucao. Ubica je želeo da mu se nevenčana supruga vrati, ali ona je to odbijala. Iza sebe je ostavila troje dece.

Varvarin

Aranđel D. je u julu ove godine, u Varvarinu, nožem prerezao vrat Andrei K., a potom sebi oduzeo život tako što se obesio u šupi.

Andrea se, kako su otkrili prijatelji, brinula o Aranđelu, povremeno mu je kuvala ručak i čistila i nisu bili ni u kakvoj vezi pošto je on bio znatno stariji od nje.

Ubica je ranije bio na psihičkom lečenju.

Valjevo

Anu Ilić (34) iz Valjeva usmrtio je suspendovani policajac hicem iz pištolja. Njih dvoje su svojevremeno bili u emotivnoj vezi, ali ga je nesrećna žena prijavljivala za proganjanje zbog čega je bio osuđen na tri godine uslovno.

Ana je ubijena ispred zgrade u kojoj je živela, u trenutku kada je polazila na posao.

Ubica je kasnije izvršio samoubistvo.

Novi Pazar

Kimeta N. (75) iz Novog Pazara brutalno je ubijena sa više uboda nožem u svojoj porodičnoj kući. Za ovo delo osumnnjičen je njen sin koji je uhapšen sa nožem nedaleko od mesta zločina.

U to vreme u kući je bilo još članova porodice, ali nisu uspeli da reaguju.

