'NEMA GREŠKE - NEKO U SELU SVE ZNA!' Naš kriminolog ubeđen da je MEŠTANIN SVEDOK ZLOČINA, a ubice porodice Đokić će TEŠKO PRONAĆI

Ubistvo tročlane porodice i dalje je misterija.

Od ubistva tročlane porodice Đokić iz Aleksinca prošlo je 16 dana, policija intenzivno radi na slučaju, prikupljaju se dokazi, tragovi i posebnim metodama se ponovo ispituju potencijalni svedoci.

- Svedok ovog slučaja se definitivno nalazi u selu. Tu nema greške. Plus što je to mala sredina, tu neko nešto zna. Policija sada sprovodi posebne metode, što znači da ponovo isputuju osobe bliske porodici, meštane. Proveravaju da li neko laže, to su unakrsna ispitivanja - kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović.

Navodi da je dobro to što policija ne objavljuje ništa zvanično, da ne bi remetili istragu, ali da se mozaik sklapa.

- Osim što ispituju ljude, sklapaju mozaik od bioloških tragova. Činjenica je da DNK koji su pronašli ne može da se koristi, a i strahuje se da su počinioci napustili zemlju - kaže on i dodaje: "Mislim da ih neće pronaći u skorije vreme. Ipak su imali dosta vremena i da se organizuju, da pobegnu...".

Svega dva minuta otkako su krenuli Đokići su oteti ili ih je ubica na neki način prevario i ušao u njihov automobil, a to se zaključuje jer su na raskrsnici koja je toliko udaljena od kuće Goranove majke umesto ka Aleksincu krenuli u suprotnom smeru ka Tešici.

O tome kako ih je ubica naterao na taj potez izneto je nekoliko teorija, od toga da je bio maskiran u policajca, da je bio neko koga su Đokići poznavali i kome su verovatli, a čemu u prilog ide da su se i Goran i Lidija u to vreme dopisivali sa prijateljima o uobičajenim temama ne dajući nijedan znak da nešo nije u redu, pa sve do toga da im je neko preprečio put i iz drugog automobila ih naterao da skrenu sa svoje rute.

Ono što je sigurno, a što se pokazalo kada su tela pronađena - ubistvo je bilo do detalja isplaniralo, u njemu je učestvovalo najmanje dvoje ljudi koji su bili odlično upoznati sa terenom kojim su se kretali i na kojem su izvršili zločin.

U utorak je porodica prijavila nestanak Đokića kada je primećeno da dva dana nisu otvorili menjačnicu koju su držali u Aleksinci i u kojoj se upravo traži motiv za ovaj zločin. Od početka potrage, navodilo se da su imućna porodica i da bi otmica mogla da bude razlog njihovog nestanka. Šest dana kasnije, u subotu u ataru sela Tešica pronađen je njihov automobil "pasat", potpuno izgoreo, a nedugo zatim 10 kilometara dalje, u ataru sela Moravac iz kog su i krenuli, pronađena su njihova beživotna tela, prostreljena i zapaljena, prekrivena granjem, lišćem i daskama.

Ubrzo je utvrđeno da je nestala kutija u kojoj je Goran držao novac, pa je istraga krenula u tom pravcu. Prvo su se pominjale sveske Goranovih dužnika, za kojeg je navedeno da je bio pošten čovek, nikome dužan, ali da je određenim ljudima pozajmljivao veće svote novca...