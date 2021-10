BRUTALNO UBIO STARCA, PA IZVREĐAO TUŽIOCA! Miljan kao dete u školu DONEO BOMBU - Meštani kažu da je bio ZLE NARAVI! Evo kolika robija ga čeka!

Miljan Jovanović (24) iz sela Donji Dušnik kod Gadžinog Hana odbio je danas potpisivanje sporazuma o priznanju krivičnog dela sa Višim javnim tužilaštvom kojim bi mu, zbog teškog ubistva, bila izrečena kazna zatvora od osamnaest godina.

Jovanović se tereti da je 28. novembra prošle godine usmrtio starca iz bezobzirne osvete jer ga je prijavio zbog krađe alata. Kako se navodi u optužnici, povod stravičnog zločina bio je poziv za izdržavanje zatvorske kazne koji je stigao Miljanu jer je marta 2017. godine pokrao komšiju, a on ga je prijavio policiji.

- Optuženi je smatrao da je žrtva kriva što on mora u zatvor pa je odlučio da mu se osveti. Otišao je do njegove kuće, zajedno su pili rakiju, nakon čega je od starca zatražio da mu šalje cigarete i uplaćuje novac dok je u zatvoru, jer robija zbog njega, što je on odbio. Okrivljeni mu je zbog toga zadao veći broj udaraca rukama, nogama i nepoznatim mehaničkim oruđem, po glavi, rukama i nogama. Naneo mu je povrede mozga, očnih jabučica, prelome donje vilice, leve očne duplje, rebara, grudne kosti, kičme a zatim mu zatvorio usta i nos i ugušio ga - navodi se između ostalog u aktu tužilaštva.

Glavni pretres pred Višim sudom u Nišu trebalo je da počne 6. oktobra, ali je odložen na zahtev Jovanovićeve odbrane s obzirom na to da je optuženi izrazio nameru da prizna krivično delo za koje se tereti. Njegov branilac je Višem javnom tužilaštvu je izneo predlog da bude osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 18 godina, a Miljan je sporazum o priznanju dela trebalo da potpiše danas. Međutim, kako saznajemo, nakon što se vratio u pritvorsku jedinicu Kazneno popravnog zavoda, Jovanović se predomislio.

- On je kazao da je odlučio da se bori, jer mu je 18 godina zatvora mnogo. Čak je tužiocu sa kojim je trebao da sklopi sporazum o priznanju krivice poslao pismo puno uvreda - navode naši sagovornici iz pravosuđa.

S obzirom na to da sporazum, na osnovu kojeg je trebalo da bude izrečena presuda nije zaključen, Viši sud će zakazati glavni pretres tokom kojeg će Jovanović imati priliku da se izbori za manju kaznu od one koja mu je ponuđena. VJT nije preciziralo visinu kazne koju traži za Miljana a Krivični zakonik za teško ubistvo propisuje je u rasponu od deset godina do doživotne robije.

Meštani Donjeg Dušnika ispričali su novinarima da su se plašili Miljana jer je od detinjstva bio problematičan.

- Kao dete u školu je doneo bombu, bio je zle naravi. Osim što je krao, bio je sklon i tučama. Nikad nije bio bez noža, i u prodavnicu kada je išao sa sobom bi nosio oružje. Znali smo da je lopov ali nisam mogao da verujem da je u stanju da ubije nekog - kazao je jedan od komšija uhapšenog mladića.

Miljan je i pre ubistva komšije bio poznat policiji zbog krađa i nasilničkog ponašanja.

Autor: