VELIKI KORAK U ISTRAZI: POLICIJA SASLUŠALA ĐOKIĆEVE DUŽNIKE! Davao im novac na kamatu, a jedan je čak ROBIJAO JER JE GORANA TUKAO ŠIPKOM?!

"Kad me je napao, imao je sreće što mi je pištolj bio daleko, inače bih ja sad robijao umesto njega", izjavio je Đokić posle napada.

Inspektori su tokom istrage ubistva porodice Đokić iz Aleksinca došli do nekih dužnika Gorana Đokića (57), koji su saslušani u policiji, a ispostavilo se da je jedan meštanin Aleksinca čak i robijao zbog napada na vlasnika menjačnice.

Kako izvor otkriva, inspektori su pronašli osobe koje su ranije imale sukob s vlasnikom menjačnice, koji je mnogima pozajmljivao novac, priča se i na kamatu, a posebno interesantan im je bio čovek koji je 2016. fizički nasrnuo na Gorana, zbog čega je navodno bio osuđen i na zatvorsku kaznu.

Nije velika suma

- Sin tog čoveka je pre pet godina pozajmio pare od Gorana, nije to bila velika suma, ali dečko valjda nije vraćao na vreme, a Goran je insistirao da mu se novac po dogovoru vrati, jer je bio izuzetno pedantan po tom pitanju i navodno nije tolerisao kašnjenje. Zbog toga se s dužnikom neko vreme prepirao, a jednog dana mu se na vratima pojavio otac dužnika i napao ga metalnom šipkom. Došlo je i do tuče i taj meštanin je valjda bio osuđen na četiri godine zatvora - priča izvor upoznat sa slučajem i dodaje:

Ministar: Ima dokaza

Ministar policije Aleksandar Vulin juče je gostovao na TV Pink, gde je rekao da niškoj policiji pomažu kolege iz Beograda. - Cela jedna porodica je zatrta, i to mirni ljudi koji nisu bili u kriminalu. Nije bilo nikakvog razloga da se takvim ljudima nešto loše desi. Policija je pronašla dosta dokaza koji upućuju u to šta se desilo i zbog čega se desilo - rekao je Vulin i naveo da ne može da otkriva mnogo o istrazi: - Prvo je nađen muški leš, on je bio gore. Gordana je identifikovana pomoću narukvice, a Lidija kose vezane u rep.