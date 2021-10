'TUKAO SAM GA 2 MINUTA, ROBIJAO GODINAMA!' NAPOKON: Oglasio se Zoran koji je 2017. napao Đokića: POLICIJA ME ZBOG UBISTVA ISPITIVALA VEĆ 4 PUTA

Zoran S. koji je odležao kaznu zbog prebijanja vlasnika menjačnice šipkom kaže da nema veze sa zločinom u Aleksincu.

"Apsolutno nemam nikakve veze sa ubistvom Đokića, svoj napad na Gorana sam odrobijao. Nikada mi ne bi palo na pamet da ih povredim."

Ovo za medije kaže Zoran S. (53) iz sela u okolini Aleksinac, koji je odslužio višegodišnju zatvorsku kaznu zbog prebijanja Gorana Đokića pre četiri godine.

Podsetimo, policija je tokom istrage smrti Gorana, Gordane i Lidije Đokić ispitala više desetina građana, a među njima i ljude koji su vlasniku menjačnice navodno dugovali novac ili bili u sukobu sa njim. Tako se i došlo do Zorana S. koji je osuđen na tri i po godine zatvora jer je Đokića pretukao šipkom ispred menjačnice.

Tuča pred menjačnicom

- Do sada sam četiri puta ispitivan i to za samo nekoliko dana! Nemam veze sa ovom strahotom u Moravcu, svoj sam dug odslužio iza rešetaka. Policija me ispituje jer sam u leto 2017. godine pretukao Gorana ispred menjačnice. To je tačno, istukao sam ga, sve je trajalo samo dva minuta, a ja sam godine zbog toga proveo u zatvoru. Kada sam izašao na slobodu nije mi padalo na pamet da se sukobljavam sa njim - priča Zoran S.

Kako kaže, Gorana Đokića godinama nije video.

- Slabo odlazim u Aleksinac i nisam bio siguran ni da bih Đokića prepoznao da sam ga ponovo sreo. Zoran S. posle izlaska iz zatvora posvetio se seči drva, a kako kaže, vreme uglavnom provodi na planini Jastrebac.

Obdukcija: Metak nađen u glavi vlasnika menjačnice Obdukcija tela porodice Đokić završena je, a potvrdila je da su svi članovi porodice upucani. Gorana je hitac pogodio u glavu i projektil je tu i pronađen, Gordani je metak pokidao aortu, a upucana je i drugi put u glavu. Ćerka Lidija imala je povrede glave, ali joj je pucano i u levu stranu grudnog koša, rekao je izvor.

Nije mu prijatno

- Mnogo radim i slabo se interesujem za dešavanja, a na televiziji sam video šta se dogodilo u Moravcu. Nije mi prijatno, to su strašne stvari i dešavaju se u mom kraju. Sa druge strane, upravo zbog toga sam i ispitivan, a nemam baš nikakve veze sa ubistvom, sve su oči bile uprte u mene jer sam već robijao zbog Gorana - navodi sagovornik.

Sagovornik navodi da on ni pre četiri godine nije imao nameru da pretuče Đokića šipkom.

- Hteo sam da se razračunam sa drugim čovekom, Goran se našao tu, počeo da ga brani i ja sam ga pretukao, dok je taj drugi pobegao. Našao se na pogrešnom mestu u pogrešno vreme.

Da podsetimo, porodica Đokić nestala je 26. septembra kada su krenuli iz rodnog Moravca ka Aleksincu. Dva dana kasnije rođaci su prijavili nestanak, a zapaljeni auto i ugljenisana i zatrpana tela pronađena su 2. oktobra.