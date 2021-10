SEBE ZVALA BOGINJOM MAFIJE: Poznato kako je Dijana Hrkalović menjala identitet! Njeno ime Velja Nevolja je istetovirao pored srca!

Bivša državna sekretarka MUP Dijana Hrkalović više puta je menjala lične podatke.

Ona je tokom 2019. godine menjala identitet pa je tako oko mesec dana po odlasku iz MUP promenila ime u Nika Rina, što bi u slobodnom prevodu značilo boginja mafije. Naime, ime Nika uzela je po grčkoj boginji pobede Niki, a prezime po jednom od najvećih sicilijanskih mafijaša svih vremena Totu Rini.

Ovo ime je koristila naredna četiri meseca, da bi krajem novembra 2019. godine vratila svoje "staro" lično ime Dijana Hrkalović. Iako je ubrzo vratila staro ime, Nika Rina je ostalo upamćeno u kriminalnom miljeu.

Osim imena i prezimena, menjala je i mesto boravišta. Time je Hrkalovićeva čak nekoliko puta menjala neke od ličnih podataka, a poslednji put je to uradila u januaru ove godine u jednoj beogradskoj opštini. Kako je Kurir ranije pisao, promenila je identiteta kod matičara u jednoj opštini, povratak starog ličnog imena kod matičara u drugoj opštini, promena mesta boravišta više puta. Bivša državna sekretarka MUP koristila je ovaj identitet četiri meseca, da bi krajem novembra 2019. vratila svoje staro lično ime Dijana Hrkalović.

Velja tetovirao lik boginje Nike na srcu

Inače, Veljko Belivuk poznatiji kao Velja Nevolja na grudima ima tetovažu Nike, grčke boginje pobede.

Kako objašnjava nekadašnji obaveštajac Državne bezbednosti Boža Spasić među kriminalcima nema slučajnosti, posebno ne ovakve kao što je podudarnost Veljkove tetovaže i imena koje je za sebe izabrala Dijana Hrkalović.

- Ako neko uzme za ime boginju na tetovaži vođe jednog kriminalnog klana onda to jasno govori o bliskosti te dve osobe i da je njihova veza bila mnogo jača nego što se može zamisliti. Interesantno je da je on kao muškarac tetovirao boginju iako muškarci veoma retko tetoviraju ženske simbole, što je takođe jedna od poruka njegove direktne povezanosti sa bivšom državnom sekretarkom čime je jasno želeo da pošalje poruku protivnicima koliko je on moćan i jak, ali i ko je uz njega - objasnio je Spasić, koji veruje da je sve bilo vrlo sinhronizovano sa ciljem da se zastraše protivnici.

Ko je bio Toto Rina? Salvatore Rina (87) poznat i kao Toto Rina bio je jedan od najopasnijih šefova u istoriji sicilijanske mafije, a umro je u zatvorskoj bolnici u Italiji 2007. godine. Rina je bio jedan od najozloglašenijih mafijaša koji je zbog svoje surovosti dobio nadimak "Zver". Odgovoran je za najmanje 150 ubistava, a ubijao je čak i decu. Naručio je otmicu dečaka (13) kako bi sprečio njegovog oca da oda policiji tajne mafije. Dečak je na kraju zadavljen, a njegovo mrtvo telo su rastopili u kiselini. Kad su neki od mafijaša odlučili da sarađuju sa pravosuđem i postanu svedoci, on je za odmazdu naručio ubistvo 11 njihovih rođaka. Kada je postao prvi čovek mafije naručio je ubistvo sudije Đovanija Falkonea koji se žestoko borio protiv mafije.

Podsetimo, Dijana se krivičnom prijavom tereti da je uticala na načelnika odeljenja za specijalne istražne metode Dejana Milenkovića da ne dostavi na vreme telefonske izveštaje tužilaštvu u vezi sa ubistvom Vlastimira Miloševića, poznatom kao "ubistvo na šinama", za koje je bio optužen, a kasnije pravosnažno oslobođen Veljko Belivuk.