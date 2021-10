BLISKA ROĐAKA NE MOŽE DA VERUJE DA JE BRAT ZATRO PORODICU ĐOKIĆ: On nije psihički bolesnik! MONSTRUM ĆE ODGOVARATI

Verica Đokić, bliska rođaka ubijene porodice Đokić, demantuje pojedine navode da je osumnjičeni za monstruozno ubistvo porodice G. DŽ. psihički bolesnik!

Podsetimo, danas je uhapšen brat od tetke Gorana Đokića, muškarac sa inicijalima G. DŽ., koji je osumnjičen za ubistvo porodice Đokić. Goran i uhapšeni bili su veom bliski, poznavali su se celog života.

Ubica i žrtve su bili veoma bliski i nikada nisu imali međusobnih problema. a uhapšeni je živeo u blizini ubijene porodice!

Pojedine navode da je G. DŽ. psihički bolesnik demantuje Verica Đokić u ekskluzivnoj izjavi za Kurir, koja ne može da shvati da je on ubio celu porodicu.

- Ne mogu da verujem da je to on, da je on ubio našeg Gorana i porodicu. Znam ga 45 godina, sa njim sam išla u školu. Ne znam ni kako su do njega došli - kaže za Kurir Verica Đokic, povodom hapšenja njihovog rođaka - On je bio vatrogasac i nije istina da je psihički bolestan. Viđala sam ga svakodnevno, ne mogu da poverujem da je to uradio, dodaje Verica.

Jedina šansa da se monstrum izvuče bila bi činjenica da je psihički bolesnik, ali posle izjave Verice Đokić nema sumnje da će zlikovac odgovarati!

Ministar Aleksandar Vulin je danas naglasio i da je pronađena i značajna količina novca koja je pripadala ubijenoj porodici, a u prostorijama, odnosno na imanju koje je koristio osumnjičeni, pronađeni su još neki predmeti koji su, bez svake sumnje, bili deo ovog strašnog i monstruoznog ubistva.

Osumnjičeni je priveden i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, zbog postojanja osnova sumnje da je učestvovao u izvršenju krivičnog dela teško ubistvo.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin otkrio je da je priveden osumnjičeni za ubistvo porodice Đokić u selu Moravac kod Aleksinca.

