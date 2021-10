ZANEMEO! Oglasio se otac uhapšenog zbog ubistva porodice Đokić! Zločin spremao više od pola godine - niko ništa nije znao!

Goran Džonić iz sela Moravac juče je uhapšen zbog sumnje da je brutalno ubio tročlanu porodicu Đokić.

Otac uhapšenog, Grada Džonić jutros je došao odnekud, a ispred njegove kuće od trenutka hapšenja sina nalaze se brojne novinarske ekipe.

Međutim on nije želeo da razgovara, a na pitanje da prokomentariše hapšenje sina samo je odmahnuo rukom i rekao "Me ne interesuje me.."

Međutim kako je sinoć Grada rekao za Kurir ne zna kako je došlo do svega.

- Bili su ovde kod nas policajci, on je uhapšen kao osumnjičeni ali mi ne znamo ništa. NIšta mi nisu rekli, niti znam, nisam bio tu dok se to događalo. Juče je uhapšen. Ne znam kako je došlo do svega toga. Bili su policajci sa njim, neku su kontrolu vršili i sa njima je otišao i više se nije vratio. Nemam šta drugo da kažem - rekao je otac.

Podsetimo, osumnjičeni i žrtve su bili veoma bliski i znali su se celog života, a kako poznanici navode, nikada nisu imali međusobnih problema. Džonić je živeo svega četiri kuće od porodice Đokić u selu Moravac. Kao što smo već pisali, uhapšeni je brat od tetke Gorana Đokića.

Uhapšeni Džonić čak je prisustvovao i sahrani porodice Đokić. Po izvršenom trostrukom ubistvu i pljački, 43.000 evra je zakopao u dvorištu svog sina, a u danima posle zločina vratio je i dug od 8.000 evra, koji je ranije pozajmio takođe od rođaka i to je jedna od stvari koja ga je odala.