OSUĐEN MONSTRUM IZ BEOGRADA! Tukao jednogodišnje dete do smrti jer je plakalo, pravdao se da mu je PAO MRAK NA OČI!

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudom kojom je Kurtiš Kurtiši osuđen na 35 godina zatvora zbog toga što je 17. juna 2015. u porodičnoj kući u Beogradu ubio svoje dete koje je u to vreme bilo staro samo godinu dana! Kako je sud utvrdio on je u stanju alkoholisanosti, ali sposoban da shvati značaj svog dela i upravlja postupcima, ubio dete tako što je u udarao dete jer ga je nerviralo to što plače.