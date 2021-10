BOŽIDAR SPASIĆ: DŽONIĆ NIJE MOZAK OPERACIJE! Iza likvidacije Đokića stoji najmanje 10 ljudi!

Goran Džonić, penzionisani vatrogasac, uhapšen je zbog sumnje da je ubio svoje rođake Gorana, Gordanu i Lidiju Đokić.

Nakon hapšenja, Goran je prvo rekao da ih je najverovatnije ubio njegov sin, neznajući da je temeljna policijska istraga već utvrdila da je on počinio gnusni zločin.

Osim Gorana večeras je privredeno još četvoro ljudi, a bivši obaveštajac Božidar Spasić ocenio je da iza svirepog zločina stoji bar desetak ljudi.

- Trenutno imamo 3 lica u vezi tog ubistva u pritvoru, sama činjenica da je došlo do otrkića ubice je fantastična vesti i dokaz sposobnosti naše policije. Da li je ubica negde pogrešio? Nije, nego je policija uspešno vodila istragu, a ovakva ubistva zahtevaju opšti pristup. Najvažnije je bilo da se pronađe mesto zločina, posle toga, išlo se u 2. fazdžomii istrage gde je oko 140 lica provereno i ispitano. Činjenica je da je policija veoma uspešnim razgovorima i metodama uspela da nađe, Džonić nije mogao da zavara policiju, videlo se da paljenje tela na onakav način nije mogao da izvrši svako, na kraju se ispostavilo da je ono bivši vatrogasac, kaže Spasić.

On je naglasio i da je tragičan kraj Đokića razlog velike pljačke iza koje stoji više ljudi, kao i da je kod ubice samo deo novca.

- Ne zaboravite, ovako uspešna istraga za ovako vreme znači ne samo odvraćanje nekih drugih sličnih zločinaca, nego je to i osećaj bezbednosti za građane. Sa aspekta ubice on je učinio savršen zločin, ali nije bilo tako, a ja mislim da nije samo on to učinio, da ima bar desetak ljudi, i da je izvršena velika pljačka, a da je kod ubice samo deo novca, kaže Spasić, koji je naglasio da mu je tokom istrage jedna stvar zapala za oko:

- Mi smo spominjali, ne može neko da zapali tela, ovo je njegova profesija on je vatrogasac. Sada je već lakše kad imate jedno lice u zatvoru, a ceo lanac će se tek otvoriti. Sa mog aspekta, kako ja gledam na ovaj slučaj, mislim da je mnogo ljudi ovde učestvovalo i da je to jedno spektakularno otkriće i da je velika grupa ljudi otkrivena. Velika pljačka je obavljena, deo plena je samo komad novca koji je nađen kod ovog čoveka - rekao je Spasić.

- Treba naučiti da ko god ima veliki novac da se ne razmeće. Motiv ovog ubistva je očigledno to. Ja sam siguran da će minimun još 10 ljudi biti uhapšeno da bi počela prava istraga. Ovde će odgovoarati i oni koji su nešto znali, a nisu uradili ništa po tom pitanju. Svako je uzeo svoj komad novca i otišao na svoju stranu i sada je ovde spasavaj se ko može. Ja ne verujem da je Džonić bio alfa i omega cele operacije, ali izgleda da je on bio taj koji je sprovodio celu tu operaciju.

