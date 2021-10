DŽONIĆEVE KOLEGE NISU IZNENAĐENE HAPŠENJEM! Tvrde da je osumnjičeni Goran bio je PRGAV I OSVETOLJUBIV: Pričao je da sve može da se ZAVRŠI NOVCEM!

Sitan čovek, prgav, osvetoljubiv, zao - za Goran Džonića, vatrogasca u penziji i komšiju ubijene porodice Đokić, koji je juče priveden zbog posnovane sumnje da je oteo, ubio, a potom zapalio tela Gorana (57), Gordane (56) i Lidije (25) Đokić meštani Moravca i njegove bivše kolege nemaju lepe reči.

Kako za "Blic" nezvanično pričaju, kažu da je bio "sitan" čoveka, vrlo prgav i karijerista.

- Na priči je dobar, ali vrlo prgav. Karijerista je i ne trpi poraze. Uvek je imao puno novca - kaže za "Blic" jedan meštanin Moravca i dodaje:

"Stalno je pričao da to što ne može da se završi ovako, može novcem."

Kako saznajemo, ranije nije bio u finansijskim problemima i uvek je imao novca, najbolji auto, motor, tvrde meštani.

U jednom trenutku je i postao komandir vatrogasne brigade u Aleksincu.

- U selu je važio za osvetoljubivog čoveka, lošeg i zlog i tu narav je ispoljavao i na poslu kada je postao komandir - kaže sagovornik.

Po selu kruže priče da je dok je radio kao vatrogasac takođe vio veoma prgav i da se stalno svađao sa kolegama i ulazio u rasprave sa rukovodicima.

- Nizak rastom, ali je vrlo karakterističan lik. Nije prihvatao nikakvu priču ako on nije broj jedan - pričaju komšije.

Mlad je otišao u penziju, a, prema priči komšija, penzionisao se na osnovu psihičkog stanja.

- Mene nije iznenadilo to što je uradio, njegov psihološki profil je takav da on to može da uradi. Iznenadilo me je to što je sa Goranom Đokićem bio veoma dobar jer žive dve, tri kuće jedni od drugih i što su se družili ceo život - kaže jedan od Džonićevih bivših kolega.

Goran Džonić je priveden juče na saslušanje u policiju zbog sumnje da je u noći između 26. i 27. septembra oteo, ubio i zapalio tela Gorana, Gordane i Lidije Đokić.

Novac je bio zakopan u kući Džonićevog sina

Sumnja se da je nakon zločina ukrao novac koji je ubijeni Goran nosio sa sobom, a koje je potom zakopao u dvorištu kuće svog sina S. Dž, koji je vojno lice i poslednjih dana nije dolazio u selo jer je na terenu. Policija je u plitkoj rupi u dvorištu njegove kuće pronašla 43 hiljade evra.

Autor: