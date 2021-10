AUTOMOBILI PUNI JAKNI I FARMERKI! Carinici ovih dana imali PUNE RUKE POSLA! Evo kako su uhvaćeni 'ŠVERCERI'!

Carinski službenici su, u saradnji sa policijom, u dubinskim kontrolama sprovedenim u blizini Kraljeva, otkrili i zaplenili veću količinu zimskih jakni i farmerki bez ikakve prateće dokumentacije i zbog sumnje da povređuju pravo intelektualne svojine.

Podsetimo da carinici robu ne kontrolišu samo na granici, već i u dubini teritorije, pa ako je neko sa krijumčarenom robom i uspeo da prođe granični prelaz, još uvek ne znači da je uspeo u svom poduhvatu. Naime, vrlo lako se može desiti da ga mobilni tim carinika prekontroliše na nekom od lokalnih puteva u unutrašnjosti teritorije. Tako su tokom samo jednog prepodneva, u okolini Kraljeva, otkrivena dva pokušaja krijumčarenja krivotvorene robe i to kod mesta Bogutovac na putu Kraljevo-Raška, kao i na magistralnom putu Čačak – Kraljevo kod mesta Mrčajevci. Prvo je kod mesta Bogutovac zaustavljen VW pasat zrenjaninskih registarskoh oznaka, čije je zadnje sedište bilo natovareno jaknama za koje 50-godišnji vozač nije posedovao nikakvu dokumentaciju. Par trenutaka kasnije, crni plastični džakovi ispunjeni spornim jaknama pronađeni su i u prtljažniku njegovog automobila. Kako na licu mesta nije bilo uslova za pregled, vozilo je sprovedeno do carinskog magacina u okviru carinske ispostave Kraljevo, gde je izvršena detaljna kontrola i utvrđeno da vozač ne poseduje nikakvu dokumentaciju o poreklu 60 zimskih jakni, kao ni dokaze o plaćenim dažbinama za robu stranog porekla, a da pritom na jaknama stoji obeležje brenda ''Nike'' u čiju se autentičnost sumnja. Još kopija tekstilnih proizvoda otkrili su carinici samo dva sata kasnije u dubinskoj kontroli kod mesta Mrčajevci kada su zaustavili ford galaksi novopazarskih registarskih oznaka. U automobilu kojim je upravljao 52-godišnji vozač, carinici su zatekli prtljažnik pun garderobe, pa je vozilo dopraćeno do carinske ispostave Čačak, gde je detaljno pregledano. Utvrđeno je da se u prtljažniku automobila nalazilo 135 pari farmerki sa obeležjima poznatih brendova za koje se sumnja da su falsifikovana. Najviše je bilo farmerki sa oznakama brenda ''Diesel'' i ''Dsquared''. Zaplenjena garderoba za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine zadržana je u magacinu carinske ispostave Kraljevo do okončanja prekršajnih postupaka.

