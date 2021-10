NAJBOLNIJI DETALJ ISTRAGE: Goran Džonić metkom u glavu overio bratanicu?

DNK dokazi nesumnjivo vode ka rođaku ubijenih Đokića.

Goran Džonić, penzionisani vatrogasac iz Moravca, prema najnovijim saznanjima policije, pucao je u prvim satima 27. septembra iz svog pištolja pravo u glavu bratanici Lidiji Đokić (25), snajki Gordani (56) i bratu Goranu (57), vlasniku menjačnice u Aleksincu. Inspektori proveravaju Džonićev iskaz da je te noći u Đokiće pucao i jedan od braće Milošević iz istog sela. Pucano je svakako iz dva pištolja.

DNK dokazi nesumnjivo, za sada, vode ka rođaku ubijenih Gorana, Gordane i Lidije. Policija proverava da li je iz drugog pištolja hice ispalio jedan od braće Milošević, piše Republika.rs

Sve to proizilazi iz neoborivih dokaza. Džonićevi DNK tragovi pronađeni su na pištolju kalibra devet milimetara, koji je policija pronašla u Aleksincu, u stanu njegove supruge Suzane. Biološki tragovi bivšeg vatrogasca su pronađeni i na delu novca ukradenog iz Đokićevog pasata, reč je o 43.000 evra, koliko je nađeno zakopano na placu Džonićevog sina Stefana. Biološki tragovi Džonića nađeni su i na čaurama i daskama kojima su bila zatrpana tela ubijene i zapaljene porodice, pronađene tek posle šest dana nakon ubistva. Pronađen je i skuter koji je Džonić vozio u noći ubistva, kao i njegove gumene čizme, čiji su tragovi pronađeni u blatu na mestu zločina.

Do Džonića je policiju odvelo svedočenje majstora od kojeg je bivši vatrogasac naručio prigušivač za pištolj četrdesetak dana pre zločina. Majstoru on nije rekao njegovu pravu namenu, već da ga je slagao da je to neki mašinski deo. Majstor je policiji rekao da se sledio kada je na internetu video čemu služi deo koji je napravio. On je policiji i prijavio ovu sumnjivu Džonićevu porudžbinu.

Autor: