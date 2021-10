JEZIVO! DŽONIĆ NA DAN UBISTVA PIO KAFU SA GORANOM! Gordanin otac otkrio nepoznate detalje: Primili ga u kuću, on ih PRETVORIO U PEPEO (FOTO)

Momčilo Aritonović, Gordanin otac, otkriva da je njegova ćerka na dan ubistva skuvala kafu Džoniću, da su pričali, šalili se i smejali...

"Moj zet Goran Đokić, ćerka Gordana i unuka Lidija bili su veoma bliski sa Goranom Džonićem, čovekom koji ih je krvnički pobio! U nedelju, 26. septembra, na dan zločina, zet je sedeo sa Džonićem u kući svoje majke u Moravcu, moja Gordana im je skuvala kafu, pričali su, šalili se i smejali...

Goran nije ni slutio da se Džonić sprema da mu zatre čitavu porodicu. Samo nekoliko sati kasnije, Džonić ih je namamio u zamku, sve troje ih pobio i spalio! Kakav je to čovek, kakva je to zver, ljudi moji?!"

Ovako kroz suze u strašnom šoku i neverici priča očajni Momčilo Aritonović iz Aleksinca, otac Gordane Đokić, čovek kome je krvnik Goran Džonić ubio unuku, ćerku i zeta.

Tugovao na sahrani

Nesrećni Aritonović juče je posetio groblje u Moravcu, gde je neutešno plakao pored grobova svojih najmilijih.

- Đokići i Džonići su uvek bili nerazdvojni, bliski rođaci i dobri prijatelji, a pogotovo moj zet i taj Goran Džonić. Pa na dan ubistva su bili zajedno u kući moje prije, Goranove majke... Kako je, bre, mogao?! Gde će mu duša?! Je l' on čovek il' je zver... Sediš za stolom sa nekim, pričaš, smeješ se, a onda ih posle par sati pobiješ, spališ, u pepeo ih pretvoriš. I još se posle toga praviš ožalošćen... - govori za Informer kroz suze Aritonović.

On naglašava da između njegovog zeta Gorana i Džonića nikada nije bilo nikakve svađe ili zavade.

- Odmalena su njih dvojica bili nerazdvojni. Pa to zlo od čoveka, taj krvnik je moju unuku Lidiju kao bebu držao u rukama, igrao se s njom, a sada ju je ubio! Ne mogu to da shvatim, nikako ne mogu... Sad, evo, čujem, pričaju da je bio zavidan... Moguće je to, sve je moguće kad su takvi ludaci u pitanju. Sve što je moj zet imao, sam je stekao, a Džonić je imao samo ono što mu je otac gastarbajter kupovao - rekao je uplakani starac.

Momčilo je, kaže, ćerku, zeta i unuku poslednji put video u nedelju, 26. septembra, kada su iz Aleksinca krenuli kod Đokićeve majke u Moravac.

- Pekli su tih dana papriku, spremali ajvar za zimu. Ništa nije slutilo na zlo... Tada sam ih, eto, video i više nikada neću. I sve zbog tog monstruma... Samo kad se setim, Džonić je i posle ubistva dolazio u kuću Đokićeve majke, glumio da tuguje, bio je i na sahrani... Ama, ne može to normalan čovek da uradi! To je, to je... ne znam više kako bih ga nazvao... - govori Momčilo grcajući u suzama.

Momčilo kaže da, osim onoga što je pročitao u novinama, ne zna šta se tačno desilo kobne noći njegovim najmilijima.

- Čujem neke priče da Džonić to sve nije mogao sam da uradi... Ne znam. Možda mu je neko i pomogao. Šta god da je bilo, samo znam da mi nema više moje unuke, moje ćerke i zeta...

Na drugoj strani, meštani Aleksinca sa kojima smo pričali podeljeni su oko toga da li je Džonić sam presudio Đokićima ili mu je neko pomogao.

- Nije mogao sam Džonić to da uradi - rekao je jedan Đokićev poznanik, i dodao:

Ja verujem da je neko sigurno na neki način pomogao ubici. Ta braća Miloševići, takozvane Jojke, poznati su u ovom kraju i svi znaju koliko su novca zaradili od kriminala u Švedskoj. Zato verujem da je sasvim moguće da su onoj budali Džoniću nabavili pištolj ili tako nešto. A ko zna da li je još neko učestvovao u zločinu.

Zavidan i loš

Drugi Aleksinčanin, koji živi u blizini menjačnice koju je držao Goran Đokić, misli da je Džonić ipak sam isplanirao i izveo stravičan zločin.

- Džonić je čisto ljudsko zlo, siguran sam da sada samo pokušava da svali krivicu na nekog drugog da bi izbegao doživotnu robiju. On je zavidan i loš čovek - kaže ovaj Aleksinčanin i dodaje da je Džonić bio razmažen odmalena i uvek je morao da ima sve najbolje.

- Ako neko kupi dobar auto, on bi sutra otišao i kupio bolji... Takav je bio. Nije mogao da podnese to što je Đokić sve sam zaradio, dok je on imao samo ono što su mu roditelji zaradili dok su radili u Nemačkoj - rekao je on.

Podsetimo, Džonić je uhapšen prošlog četvrtka, nakon što je utvrđeno da je 26. septembra, oko ponoći, namamio Đokiće u zabačeni atar sela Moravac, u Dudine bare na obali Južne Morave, gde ih je streljao i spalio njihova tela. Džonić je potom odvezao Đokićev "folksvagen pasat" u atar sela Tešice, gde je iz gepeka ukrao veliku sumu novca, pretpostavlja se oko 100.000 evra, a zatim je spalio i vozilo. Džonić je prethodno na tom mestu ostavio skuter, kojim se posle zločina odvezao kući i svojoj supruzi ispričao da je bio na pecanju.

Osim Gorana Džonića, uhapšeni su i njegovi sinovi Milan i Stefan, na čijem imanju je nađen deo plena od 43.500 evra, zakopan ispod jedne voćke, ali za sada nema dokaza da su njih dvojica znali za zločin. Takođe, uhapšena su i braća Kostadin i Konstantin Milošević iz Moravca, koje je Džonić na saslušanju u policiji optužio da su ga ucenili i da su oni zapravo likvidirali Đokiće.