NA DAN MASAKRA PIO KAFU SA ĐOKIĆEM! PROGOVORIO SVEDOK DŽONIĆEVOG ZLODELA: Ovako me je uvukao u TROSTRUKO UBISTVO!

Mladić (20) koji je dan pre likvidacije porodice Đokić vratio kući osumnjičenog, pošto je on prethodno sakrio motor na mestu zločina, kaže da je šokiran.

Goran Džonić (54), osumnjičeni za ubistvo brata od tetke Gorana (57), snaje Gordane (56) i bratanice Lidije (25), nesumnjivo je dan pre trostruke likvidacije, u nedelju, 26. septembra, odvezao skuter na mesto gde je 2. oktobra policija pronašla spaljeni „pasat“ nesrećnih Ðokića, a osim što su ga snimile sigurnosne kamere u selu Tešica, policiji se javio i jedan svedok!

Kako Kurir saznaje, Džonić je, pošto je ostavio motor u šumarku, zamolio svog komšiju (20) da ga odveze nazad u Moravac. Ovaj momak samo je jedan u nizu svedoka protiv osumnjičenog vatrogasca u penziji, koji je nakon njegovog hapšenja policiji ispričao šta se dešavalo neposredno pre masakra.

Nije trebalo to da uradi

Ovaj mladić je juče za Kurir ispričao šta se dešavalo uoči ubistva porodice Ðokić, ali nije želeo da mu objavljujemo identitet zbog bezbednosti.

- Goran me je, onako kao komšija, zvao da ga odvezem do Moravca. Rekao mi je da je odvezao skuter do nekog čoveka. Nije rekao da je ostavio skuter negde, znači ništa o tome. Nisam posumnjao kad su ga uhapsili da to uopšte ima veze s tim. To je bio poziv: „E, možeš da me povezeš?“, ja sam rekao: „Mogu“ - priča ovaj mladić i dodaje da je Džonića tada pokupio kod mosta na Moravi u selu Tešica.

- Meni tada stvarno ništa nije bilo sumnjivo. Kad me je pozvala policija, nisam pomislio da me zbog toga zovu. Kad sam čuo da je zbog toga, bio sam ljut na Džonića što me je uvukao u tu priču. Naravno da nije to trebalo da uradi, ali ja tu stvarno sada ne mogu ništa - priča naš sagovornik, i dalje u potpunom šoku.

On nam je prepričao i razgovor koji je tog 26. septembra vodio s Džonićem u automobilu.

Na dan ubistva pio kafu s mojim zetom

Momčilo Aritonović, otac ubijene Gordane Ðokić, juče za Kurir nije želeo da govori o tragediji, a ranije je za Informer rekao da je osumnjičeni Goran Džonić na dan ubistva sedeo s njegovim zetom, a da mu je njegova ćerka skuvala kafu.

- Pričali su, šalili se i smejali. Goran nije ni slutio da se Džonić sprema da mu zatre porodicu. Samo nekoliko sati kasnije, on ih je namamio u zamku, sve troje ih pobio i spalio. Kakav je to čovek, kakva je to zver, ljudi moji - pita se kroz suze Aritonović.

Roditelji uhapšenog - Bez komentara smo

Roditelji uhapšenog Gorana Džonića nisu juče bili raspoloženi za priču. Ispred njihove kuće i dalje je policija, a na telefon nam se javio ženski glas i rekao: „Hvala na pozivu, ali nemamo šta da kažemo, bez komentara smo.“

Snimile ga kamere

- Dok sam ga vozio do Moravca, vodili smo uobičajen razgovor, komšijski. Pitali smo se šta ima novo i tako, uobičajene teme - kaže on.

Kako smo već pisali, Džonića su snimile i kamere u selu Tešica, i to nekoliko puta. Jedna kamera ga je snimila posle zločina, 27. septembra, oko dva sata iza ponoći, kako kroz Tešicu vozi „pasat“ svog ubijenog brata. Ista kamera ga je snimila istog jutra, oko četiri sata, kako se na skuteru vraća u Moravac.

- Kockice su polako počele da se slažu. Sve je više dokaza protiv Džonića. Pored ovog momka, koji je potvrdio da je dan pre ubistva vratio Džonića kući, policiji se javilo još svedoka. Tako je jedan bravar ispričao da je Džoniću nekoliko dana pre masakra napravio prigušivač, a i radnik s pumpe je potvrdio da je on dan pre zločina sipao gorivo u kantu. Svi svedoci su rekli da u trenutku tih dešavanja nisu ništa posumnjali - kaže izvor i dodaje da ima još svedoka koji su ispričali kako je Džonić planirao trostruko ubistvo.

Podsetimo, porodica Ðokić nestala je u noći između 26. i 27. septembra, kad su se „pasatom“ iz Moravca vraćali u Aleksinac. Njihova spaljena tela nađena su 2. oktobra, a njihov bliski rođak Goran Džonić uhapšen je 20. oktobra.