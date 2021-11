'TUKAO ME JE NA TRIBINAMA! OD UDARACA SAM PADALA NIZ STEPENICE!' Strašno svedočenje žrtve Slobe Snajpera!

"Slobodan Milutinović je te večeri došao do mene na motoru tvrdeći da želi da razgovaramo. Nisam znala ni šta me čeka ni gde me vozi. Bio je to neki napušteni stadion. Tukao me je na tribinama, a od silovitih udaraca padala sam niz stepenice"

Ovim rečima je u petak svedočila U. J. u Višem tužilaštvu u Novom Sadu u sklopu istrage protiv Slobodana Milutinovića Snajpera.

Osumnjičeni Slobodan Milutinović, zvani Sloba Snajper nalazi se u pritvoru nakon što ga je sredinom septembra policiji za otmicu i zlostavljanj prijavila U. J. koja je bila u emotivnoj vezi sa njim.

Međutim, po istom scenariju Milutinović se iu julu ove godine iživljavao nad svojom žrtvom. Kako se saznaje, U. J. u sklopu istrage sve o zlostavljanju ispičala prvo u policiji , a zatim u petak u Tužilaštvu.

- Tog dana sam bila sa jednim momkom na kafi. U jednom trenutku sam dobila poruku od Milutnovića. Citiram:"Znam gde sediš i sa kim si piješ kafu. Da si se za 15 minuta stvorila ispred stana". Mi smo već bili raskinuli, a on mi je tvrdio da samo želi da razgovaramo. Poverovala sam mu - ovim rečima pred tužiocem svedočila je U. J.

Ona je tvrdila da je tog dana Milutinović po nju došao motorom. Odvezao ju je na napušten stadion kod Petrovaradina. Čim su došli počeo je da je vređa i da je udara.

- Molila sam ga da to ne radi. Međutim, kada god bi progovorila usledio bi udarac. Sećam se da bi mi dokazao svoju surovost odveo bi me do vrha tribina i tu me udario po nogama. Kada bih izgubila ravnotežu skotrljala bih se nekoliko stepenica niže. Modrice su mi bile svuda po telu - pričala je U. J. pred tužiocem.

Kako se saznaje, nakon zlostavljanja Milutinović je uzeo njen mobilni telefon dao joj ga. Tada joj je naredio da pozove drugaricu kako bi je odvezla kući.

- Dok smo čekali da ona dode po mene Slobodan mi je zapretio da nikome ne smem ništa da kažem. Tačno je da sam tada sve prećutala iz straha za moju porodicu i sebe. Ni kod lekara nisam smela da odem jer bi odmah obavestili policiju - dodala je U. J.

Kada ju je drugarica našla zajedno su sanirali rane i povrede koje je imala po telu. Stavljala je obloge na mesta koja su otekla, a puder na modrice.

Prema informacijama, roditeljima nije smela ništa da kaže već ih je slagala da je pala.

U nastavku istrage u Višem tužilaštvu svedočiće i devojka koju je Milutinović pozvao da dođe po pretučenu drugaricu. Milutinović je uhapšen pre mesec i po dana jer je U. J. oteo i odveo u stan. Ona je uspela da dođe do telefona i pošalje poruku sestri sa lokacijom gde se nalazi.U. J. je ispričala šta je sve preživela i razloge. Devojka nije krila da je bila u emotivnoj vezi sa Milutinovićem koji ima suprugu i dvoje dece. Da je zlostavljanje počelo onog trenutka kada je rešila da stavi tačku na njihovu vezu i svoj život počne ispočetka.

ZAPALIO AUTOMOBILE, PUŠTEN IZ PRITVORA

Policija je prošle nedelje saopštila da je M. R. (26) iz Bača uhapšen zbog sumnje da je zapalio dva automobila u Stražilovskoj ulici, u noći između 6. i 7. oktobra. Zapaljeni automobili pripadaju porodici devojke U. J. koja je nedavno svedočila protiv Milutinovića. Paljenje se dogodilo samo dan pre nego što će u Tužilaštvu svedočiti majka i sestra oštećenje. Istraga još traje, a osumnjičeni nije želeo da oda ko mu je i zbog čega najavio paljenje. Navodno, lično ne poznaje Milutinovića, ali imaju zajedničke prijatelje.