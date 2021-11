NOVI SNIMAK DIVLJANJA SPORTISTE PAR MINUTA PRE NEGO ŠTO JE USMRTIO SRPKINJU! Jezivom brzinom 'proleteo' kroz bulevar (UZNEMIRUJUĆE)

Američki mediji objavili su novi snimak na kojem se navodno vidi kako bulevarom, velikom brzinom prolazi automobil za koju se veruje da je bio automobil bivšeg igrača Las Vegasa Rejdersa Henrija Ragsa III, samo nekoliko trenutaka pre smrtonosne nesreće koja je odnela život 23-godišnje Srpkinje Tine Tintor i njenog psa.

Kako navode lokalni mediji, snimak je zabeležen u blizini mesta nesreće, iz obližnjeg apartmana, i pokazuje koliko se brzo automobil kretao.

Tužioci su u sredu rekli da je Rags, na deonici na kojoj je ograničenje brzine oko 60 kilometara na sat u automobil devojke udario pri brzini većoj od 250 kilometara na sat. Sportista je u tom momentu imao dvostruko veći nivo alkohola u krvi od onog koji država Nevada dozvoljava, preneo je FOX 5 Las Vegas.

Nakon stravičnog udarca Tinina "tojota", u kojoj se ona ostala zarobljena sa psom, se zapalila. Očevici tvrde da je Tina i dalje bila živa kada je vozilo počelo da gori.

ONLY ON 8: New surveillance footage captures the intense speed Henry Ruggs II was driving just moments before the deadly crash that took the life of 23-year-old Tina Tintor and her dog. #8NN @VictoriaSaha has the story: https://t.co/3PnOn9o4QP pic.twitter.com/tHL1WkUjwz