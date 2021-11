Novi detalji sa ispitivanja Džonića: Tvrdio da PIŠTOLJEM štiti roditelje, a onda su ga PRITISLI DOKAZIMA

Svi dosada nađeni tragovi direktno sa zločinom povezuju jedino Džonića

S obzirom na to da je Goran Džonić, tokom ponovnog četvoročasovnog saslušanja često menjao iskaz, posebno u pogledu oružja iz koga je porodica Đokić usmrćena, veštačenja će pokazati da li u njegovim navodima ima bar malo istine.

Džonić, glavnoosumnjičeni za ubistvo tročlane porodice Đokić, navodno kazao je da iz njegovog pištolja “bereta“ pronađenog nakon što je uhapšen u porodičnoj kući njegove supruge u Aleksincu, nije uopšte pucano jer je navodno oružje tehnički neispravno.

– Kazao je da jeste pištolj nabavio kako bi zaštitio roditelje jer su devizni penzioneri pa su mogli da postanu meta pljačkaša i da ga oružje uopšte nije interesovalo te da se pokvarilo. Međutim, pritisnut dokazima, priznao je da se taj kvar sastojao u tome što je pištolj zarđao. Ti navodi ga dodatno inkriminišu iz jednostavnog razloga jer je on vrlo vičan majstor, “svaštar”, sposoban da popravi mnoge stvari. Između ostalog i svoj motor je popravljao, a onda je sasvim jasno da ako je to bio u stanju, s obzirom na to da se radi o složenom sistemu, da je bez ikakvih problema mogao da i pištolj dovede u funkcionalno stanje. Veštačenje će pokazati da li je iz tog pištolja pucano, ali je nesporno da je mogao da ga popravi ako je to hteo – navode sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

On je izjavio i da je nakon zločina pištolj njemu vraćen, ali bez metaka, dok je nakon par dana njih našao u svom poštanskom sandučetu. Ispričao je da je gledao dva meseca na internetu kako se rasklapa pištolj i da nije nikako uspeo da shvati kako se rastavlja, dok je već u narednom trenutku ponosno odgovorio da pištolj zna u mraku da rastavi i sastavi za par sekundi. Takođe, za deo novca koji je pronađen u njegovom stanu, odnosno 10.000 evra tvrdi da je dobio u paketu na kućnu adresu.