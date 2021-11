LOCIRAN STRAHINJIN UBICA: Darko Elez odlučio da progovori i KAŽE SVE što zna o zločinima! Tokom istrage došlo se do egzekutora, ali ne i do naručioca (FOTO)

U toku je potraga za MIlivojem L, koji je osumnjičen za ubistvo Strahinje Stojanovića, kada mu je postavljen eksploziv pod auto, ​13. septembra na Novom Beogradu.

Specijalci su pretresali više lokacija u BiH tragajući za odbeglim egzekutorom, a interesantno je da je on lociran posle sklapanja sporazuma između kriminalca Darka Eleza i tužilaštva

Specijalci Bosne i Hercegovine juče su pretresali različite lokacije tragajući za Milivojem L, za kojim je Beograd raspisao Interpolovu poternicu zbog sumnje da je 13. septembra 2020. ubio Strahinju Stojanovića na Novom Beogradu.

Kako prenose mediji, on je vlasnik nekoliko ugostiteljskih objekata u Gradiški i operativne informacije ukazivale su na to da se neko vreme tu i skrivao.

POBEGAO U HRVATSKU

"Pretresani su njegovi lokali, stan i vikendica. Pripadnici SIPA tragali su za Milivojem L. poznatim kao Čaruga, koji se dovodi u vezu sa više likvidacija u Srbiji i regionu, ali je uspeo da pobegne, najverovatnije u Hrvatsku", prenela je televizija BN.

Tokom istrage Stojanovićevog ubistva došlo se do egzekutora, ali ne i do naručioca zločina. Međutim, kako izvor "Kurira" otkriva, jedan pravac istrage vodio je ka Darku Elezu, koji je pre nekoliko dana sklopio sporazum o priznanju krivice s tužilaštvom u Bosni na osnovu kog je osuđen na 15 godina zatvora. Inače, on je po poternici iz BiH bio uhapšen krajem decembra 2020. u Srbiji i izručen Bosni.

"Elez i Stojanović dovode se u vezu sa ubistvom advokata Dragoslava Miše Ognjanović, a postoje informacije koje ukazuju na to da je među njima došlo do raskola. Iskaz koji je dao Elez, pa je tužilaštvo prihvatilo sporazum s njim, još nije dostavljen našim istražiteljima, ali se ne isključuje da je odlučio da progovori i o zločinima u Srbiji s kojima se dovodi u vezu. Moguće je da je na osnovu njegove izjave počela potraga za Milivojem L.", objašnjava izvor.