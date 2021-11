'ZAKLAĆU TE, UNUČE ĆEŠ DA STAVIŠ U SANDUK' Isplivale jezive pretnje upućene doktoru iz Niša! Godinama ga držali KAO ROBA!

N. P. (46) i njegova vanbračna supruga D. P. (32) iz Niša se sumnjiče da su nad kardiologom J.G. uspostavili ropski odnos od 2019. do 2021. godine.

U tom vremenskom periodu on je brinuo o njihovom zdravstvenom stanju, izdržavao ih, davao penziju i primanja sa privatne poliklinike pri čemu su ga naterali da napusti svoju kuću i porodicu. Oni su ga čak, prema navodima iz optužnice koju je podiglo Više javno tužilaštvo, maltretirali na najbrutalnije moguće načine.

D. P. se, između ostalog, sumnjiči da mu se 15. februara 2021. godine oko četiri časa obratila rečima: "Ubico, crko da Bog da, za 30 sekunde da si u kola, posle toga kasno". Nedelju dana kasnije, oko 5 časova: "Imaš jedan minut da si u kola, jesi me čuo". Sličnu "komandu", prema optužnici, izdala mu je i 27. januara 2021. godine da bude u kolima "za dvajes sekunde".

Doktor ih je molio da ga puste u automobil kada više nije mogao da izdrži hladnoću pa je tako je 21. januara oko 3.20 časova sa svog broja N. P. poslao poruku "Pomaži. Otvori malo", a zatim: Pretpostavljam da si se uspavao a rekao si da ćeš mi otključati kola, pa ti šaljem poruku, otključaj malo, molim te ne mogu više". Okrivljeni mu je tek u 7.10 časova odgovorio porukom: "Trči u kola odmah". Istog dana posle 18 časova lekar mu je poslao još jednu poruku "Molim te da se negde malo sklonim, ne mogu više da izdržim napolju, molim te", a zatim poruku kojom traži dozvolu da ide u toalet: "Molim te imam veliku potrebu ne mogu da izdržim više", "Daj da odem u piceriju da to rešim dok ima vremena", a takve situacije su dešavale i sa jelom.

N. P. se tereti da je 2.aprila 2019.godine sačinio priznanicu da je lekaru pozajmio 50.000 evra koje je mu trebalo da mu vrati do 2. novembra 2019. godine i overio je kod javnog beležnika, iako, prema optužnici, nije bilo nikakve pozajmice. Nakon toga, je njegov auto "audi A4" prodao jednom Nišliji za 2.000 evra.

DOKTOR MORAO DA TRAŽI DOZVOLU I ZA SLAVU

Ograničavanje slobode kretanja i komuniciranja sa drugim ljudima, prema optužnici, išlo je dotle da je doktor morao da traži dozvolu čak i da bi otišao na 10 do 15 minuta na porodičnu slavu 20. januara 2021.godine.

Supružnici se sumnjiče da su mu uvredama i pretnjama davali instrukcije gde i kako da stoji na ulici da ne bi privlačio pažnju i kako bi se krio od policije i pretili mu ako nije slušao.

"Jel tebi rečeno da držiš glavu uspravno a ne da spuštatš glavu i da plašiš ljude koji tu prolaze, žena stoji pet minuta, ne sme da prođe tamo zbog tebe, zato što stojiš kao neki debil, retard, bolesnik", navode se u optužnici pretnje D. P. od 28.januara 2021.godine.

REĐALE SE PRETNJE

"Zašto nisi seo tamo u ćošku kod beo kombi ili tamo negde u mrak da te ne vidi niko, nego si tu stao na svetlo da te vidi policija da te svi vide... Uvek pokušavaš da nas namestiš, a znaš da nećeš da uspeš. To neka ti bude jasno da nećeš da uspeš. Rekao ti je N. P. sledeći put kada ostaneš tako na osvetljeno mesto da će da izađe i 70 puta da ti palicom polomi glavu", poručila mu je D. P. 7.februara oko jedan sat iza ponoći u telefonskom razgovoru.

Ni N. P. ga nije štedeo. "Sledeći put kada stane tako na osvetljeno, 70 palice ću da mu polomim o glavu. Rekao sam policajcima za lekovi. Još jedan dokaz da si me drogirao, vrlo brzo će napipa zatvor, poručio mu je on.

Jedna od pretnji koje mu je uputila D. P. bila je i: "Ideš gde ti je rečeno, a mi ako treba mi ćemo da produžimo. Sledeći put mrdni jedan metar odatle gde ti je rečeno ima da sve da ti polomi svaku koščicu sa ovaj pendrek, da si se vratio kod 'Beni' u roku od pet sekunde.Taman kad se skupe svi na ručak, taman bacim bombu da svi odlete u vazduh, nemoj da se igraš sa mnom nisam normalna, kažem ti da nisam normalna! Kad je on u pitanju nisam normalna, znači mene mnogo briga za sve, nije me briga za svoju decu, će me bude briga za tvoju decu, pa ti ne znaš koliku mržnju gajim prema tebi i prema tvojoj porodici. Ti si nam uništio živote, i šta očekuješ. Svaki dan gde god da pođemo nosimo kesu sa lekovima, nosimo kesu sa EKG, umesto da nosimo čokolade da vodimo decu za ruku mi nosimo EKG, neće moći, ne staneš li više sa stresovima znači ti i tvoja porodica ste mrtvi ljudi. Sa ovoliki lekovi sve će da ošteti želudac, majmune jedan, samo ga iznerviraj još jednom, samo ga stresiraj, više neću da te upozoravam, znači videćeš sam, više mi se smučilo ovo sve, znaš. Smučilo mi se više, kažem ti smučilo mi se zaklaću tebe i tvoju porodicu. Ima ljudi koji će da završe za mnogo male pare, a već te prate, i tebe i tvoju porodicu prate. Znači ti ćeš da završiš na groblju, da oplakuješ ćerke. Da li čitaš po novine da za 100, 200 evra kolju. Ima da uzme da proda EKG i da da pare da ti sve ćerke i jednu i drugu izbuše", poručila je optužena D. P. doktoru J.G.

"UBIJ ME, NEMAM NIŠTA"

Okrivljeni su pretnjama primoravali J. G. da pozajmljuje novac od prijatelja i njima daje i davali linstrukcije kako da traži novac od prijatelja, što je utvrđeno iz audio snimka u mobilnom telefonu. Kada doktor 23.januara 2021.godine nije mogao da nabavi novac koji su mu tražili, pokušao je da u očaju opravda.

"Ja sam ti rekao da ne mogu da nađem ništa, ne mogu kolji, ubij, radi šta znaš, ja ne mogu da nađem, nemam više ništa, nemam, nemam, nemam. Ne mogu nikako", poručio je dr J.G. na šta mu je N. P. mu je uputio pretnju:

"Znači unučetu da spustiš glavu u sanduk ako lažeš i jednu i drugu ćerku i M. i J., poručio mu je on. Kada je kod J.G. pronašao novac koji mu doktor nije prijavio on ga je tukao i pretio mu: "Šta jao, gde su pare, pričaj dok te nisam umrtvio... Ću te umrtvim, pričaj do 10 brojim... Nema jao... Ko ti je rekao da uzmeš pare da mi ne kažeš... Ću da te ubijem budalo jedna... Odgovori, je*em li ti sve... Što me teraš da te unakazim budalo jedna... Sve ću ti koske polomim", pričao je N. P, a što je utvrđeno iz audio snimaka koje je snimio sam optuženi svojim mobilnim telefonom 20.aprila.

