'Došao na slavu, pa mi silovao ćerku! Zaklao bih ga da sam znao šta smera' Otac bolesne devojke koju je ZLOSTAVLJAO TAKSISTA očajan!

Rođak M.R. mi je u utorak bio na slavi Đurđic, zajedno smo jeli i pili, sekli kolač, a onda mi je silovao ćerku... Da sam znao šta smera, zaklao bih ga u kući za stolom, pred svim gostima!

Ovo priča očajni Milan M. iz okoline Despotovca, otac 29-godišnje M. M., ometene u razvoju, koju je silovao rođak, taksista M.R. (61). Milan kaže da se M.R. normalno ponašao kod njega na slavi i da nije ni slutio šta ovaj smera.

Bio mi je te večeri gost u kući, sekli smo kolač, ništa nisam slutio iako smo svi znali da je M.R. ranije robijao zbog silovanja... Posle slavske večere, oko ponoći, on se ponudio da odveze moju ćerku i njenog devera kući u selo kod Žagubice, gde žive. Moj sin Miloš je tada video da je M.R. u centru sela izbacio ćerkinog devera iz svog "pasata" i skrenuo na drugu stranu.

- Pozvao me je i ispričao mi to, tek tad sam shvatio da će mi M.R. napasti ćerku! Odmah smo krenuli u poteru za njim, ali nismo ga našli. Tek sutradan ga je uhapsila policija - priča za Informer očajni Milan, i dodaje:

Taj monstrum, kao da me je nožem ubo u srce kada je nasrnuo na moju ćerku. Zaklao bih ga pred svima na slavi da sam znao šta smera!

Nesrećna M. M., koja je ometena u razvoju i teško priča, uspela je ukratko da objasni šta joj se desilo u noći između utorka i srede.

- Kad smo ostali sami u autu, M.R. je zaključao sva vrata i odvezao me do nekog dvorišta između crkve i groblja... Navalio je na mene... Svukao me golu i uradio mi to... Posle me odvezao do sela gde živim s mužem i izbacio me iz kola. Požalila sam se odmah babi od mog muža, a ona je pozvala mog oca i policiju - rekla je izmučena devojka.

Porodica brani monstruma

Porodica M.R. pokušavala je da opravda monstruma iako je on višestruki seksualni predator, koji je već dva puta osuđivan zbog silovanja dve starice.

- Tačno je da je moj muž M.R. ranije grešio, ali sada ne znam da li je stvarno silovao tu ženu ili je ona to izmislila - kazala je Zorica, supruga uhapšenog manijaka.

I njegova snaja je uverena da je njenom svekru sve namešteno.

- On nikada preda mnom ružnu reč nije izgovorio, a kamoli nešto drugo uradio. On je, bre, domaćin sa dva sina i petoro unučadi - tvrdi Borica R.

M.R. je po nalogu tužioca određeno zadržavanje do 48 sati, a u petak je priveden na saslušanje kod nadležnog tužioca u Jagodini. Tereti se za krivično delo obljuba nad nemoćnim licem, za šta mu preti od dve do 10 godina robije.