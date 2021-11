ZA ČIJU 'GLAVU' SE NAJVIŠE DAVALO? Ovo su najskuplje naručene likvidacije glavnih ljudi podzemlja - Za ubistvo Belivuka nudili čak 700.000 evra!

Za glavu Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja, vođe kriminalnog klana koji se trenutno nalazi u pritvoru zbog sumnje da je naredio i izvršio šest brutalnih likvidacija, pripadnici "škaljarskog klana" iz Crne Gore bili su spremni da plate čak 700.000 evra! Njegova likvidacija, kako je otkrio svedok saradnik iz Crne Gore, "škaljarcima" je bila prioritet i zbog toga su za nju bili spremni da daju jednu od najvećih cifri u podzemlju.

Egzekucije kriminalaca i najvažnijih ljudi podzemlja Srbije i Crne Gore njihovi suparnici često planiraju godinama, a što je osoba opasnija i zaštićenija, to je i cena njegove glave veća.

Svedok saradnik crnogorskog tužilaštva u predmetu protiv kriminalne gupe "škaljarski klan" otkrio je kako je planirana Belivukova likvidacija koju je u decembru prošle godine sprečila crnogorska policija, kao i koliko su "škaljarci" nudili za glavu vođe suparničkog "kavačkog klana" Slobodana Kašćelana, Belivukovog najbližeg saradnika Marka Miljkovića Mareta i još jednog istaknutog "kavčanina".

Kako je opisao svedok saradnik, kodnog imena Kamenko Kuč, prvo je planirana likvidacija Gileta Stanišića bombom. Plan je bio da mu se ispod vozila, dok je parkiran ispred kuće ili kada se zaustavi na nekom semaforu, postavi eksploziv. Za ovu likvidaciju bili su angažovani Igor Magovčević i Kamenko Kuč, a nuđeno im je od 170 do 200.000 evra za Stanišićevu glavu.

- U međuvremenu Magovčević odlazi u zatvor, isto kao i Stanišić pa se od toga odustaje - navodi se u dokumentu itsrage, iskazu svedoka, u koji je portal Dan imao uvid.

Kada ova likvidacija nije uspela, "škaljarci" su odlučili da udare odmah na osnivača ozloglašenog "kavačkog klana" Slobodana Kašćelana. Kašćelan je mnogo puta bio meta glavnih suparnika, međutim svaku je uspešno izbegao iako se najveći deo vremena nalazio baš u Crnoj Gori dok su drugi glavni ljudi ovog klana najčešće u bekstvu u inostranstvu.

Kašćelan je 22. januara i 2. februara ove godine imao zakazana suđenja na kojima je morao da se pojavi, te su "škaljarci" planirali tada da ga raznesu bombom i time zadaju najveći udarac "kavčanima". Njegova glava "tipovana" je na pola miliona evra, čak 200.000 evra manje nego glava njegovog najvažnijeg saradnika u Srbiji, Veljka Belivuka.

- Prema planu koji je smislio Vukadinović Janko trebali su da Kašćelana sačekaju na cetinjskim semaforima i da mu se zakači bomba na auto. Za to su trebali da dobiju 500.000 evra. Inače, s obzirom da je Ivan Magovčević završio u zatvoru, ostalo je na Janku Vukadinoviću da nađe vozača, a i dalje je ostalo na snazi dogovor od ranije da bombu na autu zakači Kamenko Kuč, za kog svedok saradnik navodi da mu je rekao da on to hoće da radi - navodi su iz pomenutog dokumenta u iskazu svedoka saradnika.

I ovaj plan je "škaljarcima" propao zbog toga što je Kašćelanu odloženo suđenje.

Nakon toga, Janko Vukadinović obavešten je da se u Crnoj Gori nalazi Veljko Belivuk i njegov najbliži saradnik, i vođa klana, Marko Miljković. Oni su tada bili u poseti upravo Slobodanu Kašćelanu i Radoju Zviceru, glavnim ljudima "kavačkog klana" za koje su obavljali brojne poslove u Srbiji i Crnoj Gori.

"Škaljarci" su odlučili da imaju jedinstvenu priliku da "kavčanima" zadaju ozbiljan udarac tako što bi ubili, pre svega Belivuka, a ako uspeju i Miljkovića.

Plan je bio sledeći: Kamenko Kuč da ode u Tivat i na aerodromu, pred ukrcavanje na let za Beograd, ubije Belivuka i ako može i Miljkovića.

- Janko Vukadinović je podvukao da je najvažnije da se ubije Belivuk. Za ubistvo Belivuka nuđeno je 700.000 evra, a za ubistvo Miljkovića 300.000 evra - detalji su iz istrage protiv "škaljaraca".

Prema rečima kriminologa Dobrivoja Radovanovića, cena likvidacije zavisi od toga ko je buduća žrtva, ali i od toga da li i koliko obezbeđenje ta osoba ima i od toga koliko bi to ubistvo moglo biti teško.

- Prema informacijama "iz podzemlja" cena egzekucije, takođe, zavisi i od toga koje će oružje koristiti tom prilikom, ali i od načina na koji će počinioci posle biti zaštićeni. Ima maloletnika koji su spremni da za 200 evra ubiju nekoga, i ta ubistva nemaju veze za profesionalnim, a ako je status žrtve problematičan cena kreće od 30.000 evra - objasnio je ranije Radovanović.

Kako kaže, žrtva "problematičnog statusa" je ona koja je poznata, dobro rangirana u krimi krugovima ili je veliki prijatelj nekog poznatog kriminalca.

- Dosta toga zavisi i od toga koje će posledice snositi ubice - kaže on.

Radovanović naglašava da cene likvidacija mogu varirati i od klana do klana.

- Nema baš ustaljenog i dogovorenog cenovnika za tako nešto, već su to najčešće "pogađanja" od slučaja do slučaja - kaže on.

Autor: