ZAIGRAJ NA NEBU, MOJ KOLOVOĐO! Folkloraši se oprostili od Ilije (13) koji se obesio u Donjem Dobriću kod Loznice

Na putu koji si izabrao pevaj kao slavuj i narodnu nošnju s ponosom nosi. Pamtiću te dok sam živ, napisao je na Instagramu šef ansambla.

Verovao sam u tebe jer si bio dobro dete. Igraču moj, pamtiću te do kraja života. Nek te anđeli čuvaju. Putuj, mali moj...Ovim potresnim rečima se od tinejdžera Ilije N. (13), koji se u četvrtak obesio u potkrovlju svoje kuće u selu Donji Dobrić kod Loznice, oprostio šef ansambla u kojem je dečak igrao folklor.

„Ne znam odakle da započnem, kako da pišem, kako da započnem probu ili koncert bez tebe. Reci mi samo kako? Kada sam saznao da si sebi oduzeo život, sve je u meni stalo. Pomislio sam da sanjam. Verovao sam u sebi da to nije istina. Verovao sam u tebe jer si bio dobro dete, igrač za primer. Ilija, igraču moj, ja ću te kao šef Ansambla i sa tvojim drugarima pamtiti do kraja života. Voli te tvoj šef i tvoji drugari. Ti si naš ponos i mi smo tvoja porodica. Putuj putem koji izabrao. Tim putem pevaj kao slavuj i nošnju s ponosom nosi. Zaigraj, tamo negde“, napisao je na Instagramu šef ansambla.

Mališana su na seoskom groblju u petak ispratili svi meštani sela i njegovi neutešni drugari. Na sahrani su bili i članovi Kulturnog umetničkog društva u kojem je igrao i bio kolovođa.

Podsetimo, tinejdžer se ubio kada ga je kobnog dana majka poslala na tavan da joj nešto donese. Pošto ga dugo nije bilo, ona je otišla da proveri i zatekla ga obešenog. Sumnja se da je neposredno pre samoubistva u školi nacrtao neprimerenu skicu na torbi jedne nastavnice, zbog čega je razgovarao i sa pedagogom. Iako se najpre mislilo da je bio kažnjen, iz škole su za medije izjavili da ipak nije.

- Nije nikad pravio probleme, imao je mali nestašluk, nešto je nacrtao pa je s njim razgovarao pedagog, čisto preventivno da to više ne radi. Bio je to običan dečji nestašluk, nije uopšte bilo reči ni o kakvim kaznama ili tome slično. Niko nije mogao da pretpostavi da će se desiti nešto ovako strašno. Ko zna zašto je to učinio. Bio je dobro dete, svi smo u šoku - rekli su za medije u školi.

U Srbiji se godišnje ubije 1.500 ljudi

Prema zvaničnim podacima, u Srbiji se godišnje ubije oko 1.500 ljudi. Gotovo četvrtina suicida se dešava kod adolescenata do 25. godine. Zbog toga je uvedena SOS linija. Nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistva 011/7777 000. Nacionalna linija za psihosocijalnu pomoć tokom epidemije 0800 309 309. SOS linija Centra Srce 0800 300 303 dostupna je od 14 do 23

