'DA SAM ZNAO DA JE OMETENA U RAZVOJU, NE BIH JE TERAO DA IMAMO ODNOSE' Sramna odbrana taksiste silovatelja! Spopao devojku posle slave

Tužilac nije poverovao M. R. (61) iz okoline Despotovca, pa mu je posle saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini određen jednomesečni pritvor.

Desilo se, ali nije bilo silovanja. Ona se nije branila, niti je pokušala da pobegne iz kola. Sve vreme mi se smešila, pa me je to ohrabrilo da pomislim da želi nešto više da ima sa mnom.

Ovim sramnim rečima se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini, kako saznaju mediji, branio M. R. (61), taksista iz okoline Despotovca, osumnjičen da je posle proslave slave Đurđic povezao kući rođaku (29) i silovao je u svom automobilu.

Naš izvor otkriva da tužilac nije poverovao u njegovu odbranu, naročito imajući u vidu to što je žrtva osoba ometena u razvoju, ali i prošlost osumnjičenog, koji je u zatvoru proveo sedam godina zbog istog krivičnog dela.

- Njemu je određen pritvor do 30 dana - kaže izvor.

Zna je od rođenja

M. R. je tokom saslušanja šokirao i svojom izjavom "da nije znao da je njegova žrtva ometena u razvoju", iako je to očigledno, pošto je devojka na nivou deteta u osnovnoj školi, a on je poznaje od rođenja, jer su rođaci.

- Da sam znao da je ona osoba ometena u razvoju i sa posebnim potrebama, na bih je terao da imamo odnose. Znam da ima govornu manu, ali ne i ostalo - nevešto se pravdao osumnjičeni. Naš izvor kaže da je njegova odbrana "da mu se devojka smešila na slavi, što je on shvatio ka znak za pristanak" - sumanuta.

- To što se možda i nasmešila iz pristojnosti na slavi ne znači ništa, a naročito ne znači da je pristala na obljubu - objašnjava sagovornik upoznat sa slučajem.

On dodaje da nema sumnje da je ovde reč o smišljenom zločinu, koji je M. R., inače osuđivani silovatelj, planirao i izvršio.

- Jedan svedok je ispričao da je tokom slave, u kući žrtvinog oca, primetio da M. R. krišom po nogama dodiruje nesrećnu devojku ispod stola. Takođe, sve vreme se došaptavao s drugim žrtvinim rođakom i namigivao mu. Svedok je rekao i da su oni na taj način pripremali teren za užas koji će uslediti. Zato je, kada je slavska večera završena, M. R. predložio da odveze žrtvu kući, ali i njenog rođaka, kako ostali ne bi ništa posumnjali - kaže sagovornik i nastavlja:

Lažni dobročinitelj

- Lažni dobročinitelj se dogovorio s tim rođakom da ga ostavi u centru sela, a on sa žrtvom potraži skrovito mesto. To mu nije bilo teško, jer u to doba, oko ponoći, nema žive duše u seoskim sokacima, pa se nije mnogo udaljavao, već je mračno skrovište našao kod crkve. Osumnjičeni je, kako smo ranije pisali, posle silovanja odvezao žrtvu do njene kuće, a on otišao svojoj.

- Napastvovana devojka će tek biti saslušana u tužilaštvu, a naloženo je i da se detaljno pregleda, ne samo ginekološki, već i da se utvrdi njeno celokupno psihofizičko stanje - dodaje izvor.