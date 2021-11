NOVI DETALJI: Eksplodiralo 500 raketa od po 30 kg goriva!

U snažnoj eksploziji kod Bubanj potoka poginule su najmanje dve osobe, dok je 16 povređeno. Za više osoba se traga.

Komandant beogradskih vatrogasaca Miloš Majstorović kaže da je po dolasku zatečena situacija da je došlo do eksplozije u magacinu raketnog goriva površine 240 metara kvadratnih.

"Bilo je skladišteno 500 raketa po 30kg goriva. Nakon same eskplozije došlo je do požara u istom", kazao je on novinarima.

Kako je dodao požar je lokalizovan i snage su na terenu.

On je potvrdio da je dvoje poginulo, a ekipe su uspele da spasu četvoro ljudi.

"U ovom trenutku 4 vatrogasna vozila dežuraju sa 16 vatrogasaca i vrše pretragu terena", rekao je on.

Kako je dodao, ne zna se uzrok požara, a on će se znati nakon završetka akcije spasavanja.