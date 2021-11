Papa Franja traži da dođe u Srbiju! POGLAVAR RIMOKATOLIČKE CRKVE DOGOVARA POSETU

Poglavar Rimokatoličke crkve papa Franja želi da dođe u Srbiju. Ovo je potvrdio sekretar Svete stolice za odnose sa drugim državama Pol Galager, koji boravi u trodnevnoj poseti našoj zemlji.

Pol Galager je istakao da je papa Franja 'otvoren za sve pozive', a da najvažnije pozive može da realizuje već naredne, 2022. godine.

- Da li će papa Franja doći u posetu Srbiji, to zavisi samo od poziva, a sveti otac je veoma otvoren za razmatranje poziva. Papa ne može da prihvati sve pozive ili ne može da prihvati sve pozive odmah, ali one značajne može, i to naredne godine ili one prve posle te... Moj razgovor sa patrijarhom SPC protekao je u duhu pozitivne razmene mišljenja koja je odraz velikog poštovanja koje postoji između Rimokatoličke crkve i SPC. Patrijarhu Porfiriju sam preneo iskrene pozdrave naklonosti pape Franje sa kojim se srpski patrijarh ranije više puta sreo. Obojica su ljudi velike vere i to ih zbližava - rekao je Galager.

Bitna značajnost

Na drugoj strani, patrijarh srpski Porfirije nije konkretno pričao o eventualnoj papinoj poseti, ali je rekao da je zadovoljan sastankom sa Galagerom, posebno jer su razgovarali u manastiru Kovilj, koji je svojevrsni simbol mira.

- Manastir Kovilj nastao je na mestu gde su se pomirile dve vojske, ugarska i srpska, u vreme Svetog Save koji je tome posredovao. Razgovor je protekao u tom duhu, duhu Jevanđelja Hristovog.

azgovarali smo i o svim izazovima sa kojima se suočavaju naše crkve, a to su izazovi modernog čoveka i potrebi zajedničkog svedočenja Jevanđelja modernom svetu - kazao je Porfirije.

Sve posete papa regionu:

Mađarska 1996. Jovan Pavle II

Rumunija 1999. Jovan Pavle II

Bugarska 2002. Jovan Pavle II

Hrvatska 2011. Benedikt XVI

BiH 2015. Franja

Severna Makedonija 2019. Franja

Komentarišući moguću papinu posetu, verski analitičarVladimir Dimitrijević ocenjuje da bi to bilo neumesno.

- Naravno da papa Franja ima pravo da poseti svoje vernike u Srbiji, kao i državni vrh. Ipak, posle svega što se dešavalo na Balkanu u 20. veku i što se još dešava sa srpskim narodom u Hrvatskoj, papina poseta SPC bila bi neumesna. Između Vatikana i Srba ne stoji ružičnjak, nego Jasenovac - naglašava Dimitrijević.