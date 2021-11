BELIVUKOV KLAN JE PAO ZBOG NJEGA! Poslao 55 slika osakaćenih tela za uspomenu, uz poruku: SVI SU BILI KRVNICI, NE CIVILI

U optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal kao ključni dokazi protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića navode se poruke sa Skaja, slike zlodela i iskaz svedoka-saradnika

Zloglasna grupa Veljka Belivuka, koja je počinila monstruozna ubistva, raskrinkana je pošto je Belivukova desna ruka Marko Miljković, zvani Mare Mesar, fotografije kasapljenja petorice muškaraca slao nepoznatoj osobi.

U optužnicu Tužilaštva za organizovani kriminal, čije je detalje objavio Nedeljnik, kao dokaz je uvršteno 55 fotografija. Sve su nađene zato što ih je Miljković 24. decembra 2020. prosledio N. N. osobi "da ne bi ostao bez njih".

To je to što nam treba

Te večeri je, kako se navodi u optužnici, prosledio 16 slika pokojnog Gorana Velivčkovića, 12 slika Aleksandra Gligorijevića, 17 slika Lazara Vukićevića i 16 slika Milana Ljepoje. Takođe je prosledio i četiri fotografije na kojima se vidi vezan Zdravko Radojević.

- Da ti pošaljem slike klanja da imamo kod tebe, da nam se ne obrišu, jer ih samo ja imam - stoji u jednoj poruci koju je poslao Miljković, dok u drugoj on piše: "To je to što nam treba, brate, da ne ostanemo bez njih." U trećoj poruci optuženi navodi: "Sutra ću da počnem da prebacujem slike i da zaštekamo. Sve su krvnici bili, ne neki civili."

Lalić čupa nokte, Budimir samo kolje U telefonskim komunikacijama koje su presretnute posle ubistva Gorana Veličkovića u avgustu 2020, pripadnici klana su zbijali morbidne šale. Tako su 12. avgusta 2020, između 20 i 20.15 sati, razmenili sledeće poruke: Miloš Budimir: "Može Beri (Srđan Lalić), on je majstor za nokte da ti sredi." Marko Budimir: "A ti samo kolješ, zaboravio sam." Miloš Budimir: "Ne, brate, Beri čupa nokte, to nisi znao, to je novost, naživo, sa armiračkim kleštima." Srđan Lalić: "Hahah."

Pre i posle svakog zločina optuženi su razmenjivali poruke u kojima su otkrivali motiv, planove, ali i kako je protekla sama likvidacija, kako su sekli, mleli, a potom tela bacali u Dunav u Ritopeku. Materijalne dokaze i presretnute komunikacije potkrepio je iskazom i svedok-saradnik.

Prema optužnici prvi zločin bilo je ubistvo Aleksandra Gligorijevića Pukija, koji je bio Belivukov saradnik, sve dok nisu posumnjali da radi za suprotstavljeni klan i namerava da ubije Belivuka. Uoči njegovog ubistva Belivuk je ostalim članovima grupe poslao: "Dao sam im ozvučen auto sinoć, ne mogu da dočekam da ga udavim." Posle zločina slikali su telo, na kom je na leđima nožem bilo urezano "izdaja".

Samo s leševima blejim

Drugi zločin bilo je ubistvo Gorana Veličkovića, bliskog Filipu Koraću. Njemu su na leđima, posle ubistva u Ritopeku, urezali "Korać pi*ka". Jednu takvu fotografiju Belivuk je poslao nekome uz opis: "Vidi, lutko, Meksiko usred Beograda, haha."

Samleven i spakovan, još samo da ga prospemo U još jednoj presretnutoj komunikaciji, koja se odvijala u decembru prošle godine kad je likvidiran Milan Ljepoja, Miljković je poslao poruku: "Sad smo ga ubili, propišao je majčino mleko", kao i poruku: "Samleven i spakovan, još malo da se smrkne, pa da ga prospemo, kroz šumu do vode da se probijemo."

U telefonskim komunikacijama, za koje su pripadnici grupe mislili da je nemoguće da budu dešifrovane, negde posle ubistva Veličkovića, Miljković je poslao sledeću poruku: "Moram na put malo da odmorim, odlepiću, brate... Samo s leševima blejim... Čudno mi kad vidim živog čoveka... Što je najjače, nikako spisak da se smanji... Kako nam kažu ova braća iz CG... Ovo nijesmo ni u Meksiko viđeli što vi činite tu... Ja sam čekao da se oporavim od korone da bih ubijao, tuga..."

Do poruka i fotografija koje su razmenjivali članovi klana srpski istražitelji su došli zahvaljujući tome što su njihove francuske kolege "provalile" Skaj aplikaciju.