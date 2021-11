'Eksplozija je raznela sve u milisekundi' Radnik o stravičnoj nesreći u fabrici u Leštanim: Zidovi su padali kao da su od stiropora

Trebalo je oko 14 sati da krenem ka kući i tada se dogodila eksplozija. Bukvalno je sve raznela u milisekundi... Zidovi su popadali kao da su od stiropora - priča jedan od radnika fabrike "EdePro" u kojoj se u utorak u 14 sati dogodila stravična eksplozija u kojoj je poginulo troje, a povređeno više od 20 ljudi.

Radnici ove fabrike, kako tvrde, ugovorom su obavezani da ne smeju da pričaju o onome što se dešava u njoj, pa javno ni o eksploziji ne smeju da govore. Kako pričaju svakog dana su radili po 14 sati i bili su umorni...

- U ovoj firmi se radilo po 14 sati. Spavali smo, jeli i ponovo na posao. Kada bi došli skidali bi svu garderobu koja izaziva bilo kakvo trenje, oblačili radna odela, sklanjali telefone, ključeve, sve. Imali smo u toku smene samo pauzu od 15 minuta. Bili smo umorni - priča ovaj radnik i dodaje:

"Taj dan sam radio i trebalo je oko 14 sati da krenem ka kući i tada se dogodila ekolozija. Bukvalno je sve raznela u milisekundi."

Kako kaže, kao u filmovima sve je počelo da se ruši.

Ne mogu da izbacim te slike iz glave. Ne mogu noću da spavam. Kolege su mi povređene, jedan operiše bubnu opnu, to sam saznao. Ljudi su ostajali bez delova tela... Teško mi je i da se prisetim svega toga

Majka jednog od radnika ove fabrike kaže da je njen sin dobro nakon nezapamćene eksplozije, ali da je ipak otišao kod lekara jer teško diše i kašlje. Strahuje da se nagutao dima koji se širio nakon eksplozije.

- Pod ogromnim smo stresom... Sumnjam da će se iko od radnika ponovo vratiti da radi taj posao - kaže ona.

Podsetimo, u stravičnoj eksploziji koja se dogodila oko 14 sati u utorak u fabrici "EdePro" u Bubanj Potoku, poginule su tri osobe dok je više od 20 povređeno. Istraga stravične nesreće još je u toku, ali ono što se za sada sumnja je da je došlo do greške tokom rukovanja sanducima sa raketama i da je tako došlo do nezapamćene eksplozije koja je gotovo do temelja sravnila jedan deo ove fabrike. Geleri i delovi objekta i raketa leteli su i do obližnjih naselja, uništili meštanima delove domova. Eksplozija je bila toliko jaka da je radnike bacala i po nekoliko desetina i stotina metara dalje po brdima, gde su ih kasnije spasioci povređene pronalazili.