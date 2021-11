OVO SU UČENICI MEDICINSKE ŠKOLE UBIJENI KOD DEČANA: Bili su u autobusu na koji je maskirani napadač pucano iz kalašnjikova (FOTO)

Potvrđeno je da su u pucnjavi život izgubili vozač autobusa Gani Đokaj, kao i učenici iz sela Glođana - devojka L. H. (19) i mladić G. M (17), inače učenici srednje medicinske škole.

Razredna starešina ubijene devojke oprostila se od nje na Fejsbuku.

"Proklet bio ti, kriminalcu, koji si ubio moju učenicu. Saučešće porodicama svih koji su večeras ubijeni", napisala je ona.

#BREAKING: At least four people were killed and two were injured in a shooting at a bus with students in the village of Glođane near Decani, Kosovo.



According to Gazeta Express, two students, a bus driver and a conductor, were killed.



