ŠOK ISPOVEST LEGIJINOG ORTAKA IZ ZATVORSKE ĆELIJE: Mogao sam da DIGNEM BEOGRAĐANKU U VAZDUH!

Senad Ramović Becan iz Novog Pazara, koji je zbog terorizma bio osuđen na 13,5 godina zatvora ispričao je u jednom intervjuu da li je pripremao terorističke napade u Beogradu i o čemu je pričao u zatvoru sa Miloradom Ulemekom Legijom.

Podsetimo, Ramović je uhapšen 2007. nakon žestokog oružanog obračuna sa policajcima u selu Trnava kod Novog Pazara. Tada je uhapšeno još 14 Ramovićevoh saradnika, koji su svi tada označeni kao pripadnici vehabijskog pokreta. Teretili su se za planiranje ubistva tadašnjeg muftije Muamera Zukorlića, kao i za pripremu terorističkih napada u Beogradu i Novom Pazaru.

- Problem je nastao 2006, kada je došlo do pucnjave u jednoj džamiji u Novom Pazaru. Nekoliko sati kasnije, na građane je opet pucano ispred te iste džamije. Tri osobe su ranjene, to su moja braća, prijatelji... Pucao je telohranitelj Islamske zajednice u Srbiji, a mi smo tada u javnosti lažno optuženi kao napadači i dobili smo po mesec dana zatvora - objašnjava Ramović.

Napomenuo je da je posle toga zajedno sa svojim saborcima kupio veliku količinu oružja, koje su potom odneli na planinu Ninaja kod Sjenice.

- To oružje smo planirali da zakopamo, da ga imamo ako zatreba da se odbranimo. Namerno smo ga odmakli od Pazara, ako dođe do incidenta, da nam nije baš pri ruci. Na tom mestu smo imali dva šatora, kako bismo prespavali. Nije to bio nikakav kamp, ali tu jesmo pucali, probali smo oružje - rekao je Ramović za Informer.

Tog 16. marta 2007, jake policijske snage opkolile su Ninaju ali Ramović i Prentić tada su se zatekli na drugoj lokaciji. Mesec dana kasnije, locirani su u selu Trnava kod Novog Pazara i u ranim jutarnjim satima policija je opkolila kuću u kojoj su boravili.

- Kada je policija razvalila vrata na kući, Ismail Prentić je bacio bombu na njih. Policajci su tada brzo istrčali iz kuće i počeli su da pucaju ka nama. Uzeo sam drugu bombu i bacio je ka policiji, ali ona nije eksplodirala. Tada sam dohvatio pušku i počeo da pucam na njih. Ismail je ubijen u razmeni vatre, pao je mrtav pored mene. Sve dok sam pucao ka policajcima, nisam bio ranjen. Tek kada sam krenuo da zamenim okvir na pušci, policajci su me pogodili sa šest metaka u noge i ruku. Zatim su me prebacili u bolnicu - kaže on.

Prema njegovim rečima on i njegovih 14 saboraca je osuđeno za terorizam.

- Navodno, prema presudi, trebalo je da dignemo u vazduh ambasadu SAD, zgradu 'Beograđanka' u Beogradu i još neke objekte, ali je to sve palo na sudu. Pa da smo planirali, mi bismo to i sproveli u delo, niko nas ne bi sprečio u tome - rekao je on.

Govoreći o vremenu provedenom u samici "Alkatraza", Ramović kaže da su u istom bloku sa njim bili i Miloš Simović, Zvezdan Jovanović i Milorad Ulemek Legija.

- Nije postojala mogućnost da se fizički sretnem sa njima, ali u poslednjih pet godina skoro svakodnevno sam razgovarao sa Legijom. On je vojnik, disciplinovan je i dobro se drži u zatvoru. Kad izađe u šetnju pozove me, a ja stanem pored prozora u mojoj ćeliji i razgovaramo po četiri, pet minuta. Pričali smo o svemu, uglavnom su to bile neke zatvorske teme. Čestitao mi je svaki Bajram, nikada nije zaboravio to da uradi. Kroz razgovor smo sve rešavali. I Zvezdana sam viđao, ali nismo komunicirali, samo smo se rukom pozdravljali - ispričao je Ramović.