VIŠE OD 200 KAVČANA I ŠKALJARACA UBIJALO SE 7 GODINA! Vodili rat do ISTREBLJENJA, a sada već mesecima nema NIJEDNOG UBISTVA

Mnogi su procesuirani, neki su ubijeni, a oni koji još nisu uhapšeni - biće uskoro.

Kavački i škaljarski klan iz Kotora vodili su rat do istrebljenja sedam godina, i to zbog krađe kokaina, a prema podacima crnogorskog specijalnog državnog tužilaštva, ukupno je identifikovano i procesuirano čak 245 članova oba klana, prenosi crnogorski Dan, pozivajući se na podatke tamošnjeg specijalnog državnog tužilaštva!

Istražitelji sumnjaju da ove kriminalne grupe imaju mnogo više "vojnika", ne samo u Crnoj Gori već i u Srbiji, regionu, Evropi i Južnoj Americi, koji su se trenutno primirili.

Podaci tužilaštva

- Podignuto je 13 optužnica protiv 83 osobe koje su pripadnici škaljarskog klana i 14 optužnica protiv 94 osobe koje su pripadnici kavačkog klana - navodi Dan podatke tužilaštva. Podsetimo, na čelu škaljarskog klana je navodno Jovan Vukotić, koji je robijao u Srbiji i trenutno je u bekstvu, dok je za njim raspisana poternica. Na čelu suprotstavljene grupe nalaze se navodno Slobodan Kašćelan i Radoje Zvicer.

- Kašćelan je u pritvoru u Spužu od aprila, dok je Zvicer u bekstvu i za njim je raspisana poternica. Njih dvojica se terete za stvaranje kriminalne organizacije, ali i za ubistvo, otmicu i druga teška krivična dela - podseća naš sagovornik. Jovan Vukotić navodno predvodi najmanje 105 osoba, dok Zvicer i Kašćelan u svojim redovima imaju najmanje 140 identifikovanih "vojnika", koji su bili spremni da u svakom trenutku obavljaju najprljavije poslove.

- Pored "škaljaraca" koji su već na optužnicama, protiv njih 22 doneto je šest naredbi o sprovođenju istrage. Takođe, doneto je i šest naredbi o sprovođenju istrage protiv 46 "kavčana" - naveli su iz crnogorskog specijalnog tužilaštva. Kako smo ranije pisali, u ratu dva zavađena klana ubijeno je preko 50 ljudi širom Evrope, a i jedan i drugi klan imali su podugačak spisak za odstrel.

Uništiću vas

- Slobodan Kašćelan navodno je stvorio oba kriminalna klana. Kako tvrde upoznati, sve do 2014. postao je jedinstveni klan - škaljarski, ali je te godine došlo do unutrašnjeg sukoba, i to zbog nestanka oko 200 kilograma kokaina iz štek stana u Valensiji. Navodno, Kašćelan je tada oko sebe okupio "škaljarce" koji su mu bili odani i stvorio je kavački klan. Ali ne samo to, započeo je i rat do istrebljenja - podseća izvor i nastavlja:

- Tada je, kako se priča, izgovorio rečenicu: "Ja sam vas napravio, ja ću i da vas uništim" i "škaljarcima" poslao poruku "da će sve da ih zbriše s lica zemlje". Tokom narednih godina ta pretnje je počela da se ostvaruje, likvidirani su brojni pripadnici škaljarskog klana, ali ni oni nisu ostajali dužni.