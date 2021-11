NOŽEM KRVNIČKI IZBO POLICIJSKOG INSPEKTORA U NOVOM SADU: Dimitriju Stankoviću sude za pokušaj TEŠKOG UBISTVA

U Višem sudu u Novom Sadu, nastavljeno je suđenje Dimitriju Stankoviću (44), optuženom da je sa 11 uboda nožem po nogama i rukama, pokušao teško ubistvo Uroša Nikića (34), inspektora novosadske policije.

Osim toga, on odgovara i za nedozvoljeno oružje, neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila i krađu. Na prethodnom ročištu, okrivljeni je iznoseći svoju odbranu pred većem, kojim predsedava sudija Ivana Josifović, priznao da je u Ulici Save Đisalova u Novom Sadu, nožem "skakavcem" izbo muškarca, tvrdeći da nije znao da je policijski inspektor, jer se ovaj, kako je tvrdio, nije legitimisao, kada ga je sa još jednim kolegom zaustavio.

Međutim, na današnjem ročištu, reprodukovan je CD snimak video nadzornih kamera, gde se vidi da oštećeni Nikić iz torbice vadi policijsku legitimaciju i pokazuje je okrivljenom. Pored toga, na video snimku se vidi kako Stankela napada inspektora Nikića, kako ga obara na put, ubada nožem, dok on pokušava da se odbrani. Nakon što je čuo da policija stiže, uzima torbicu od inspejtora sa sve službenim pištoljem, skuplja stvari - nož, kožne rukavice i ostalo i lagano se udaljava sa lica mesta.

- Bežeći odatle sa policajčevom torbicom, u kojoj je bilo i njegovo službeno oružje, u Karađorđevoj ulici ispalio sam tri hica u vazduh, a zatim sam seo u policijsko civilno vozilo i krenuo da bežim. U Partizanskoj ulici sam upao u saobraćajnu gužvu, izašao sam iz vozila i otišao do kuće majke, oko 200 metara odatle u Ulici Đorđa Zličića, gde sam presvukao krvavu odeću, popio dva lorazepama i iz inspektorove torbice uzeo novac. Nameravao sam da pobegnem, ali me je policija uhapsila - rekao je okrivljeni, ne pokazujući ni na momenat žaljenje ili kajanje.

Kakav otac, takav sin! Da podsetimo, Dimitrije iza sebe ima osam osuda, jednu za silovanje 90-tih godina. Pored toga ima 35 krivičnih prijava za razna krivična dela, uglavnom za teške krađe, kod nas i u inostranstvu. Otac okrivljenog, koji se takođe zove kao i on Dimitrije Stankivić poznatiji kao Stankela. jedan od začetnika narko-trafikinga u Novom Sadu. - Početkom 2000-ih, heroin je nabavljao od zemunaca, išao u Šilerovu, po isporuke droge, koju je plasirao po Novom Sadu i okolini, zbog čega je hapšen za vreme sablje i osuđen na višegodišnju robiju.Diler veteran, i po izlasku iz zatvora, nastavio je po starom, pa je u vozilu, na ulasku u Novom Sadu, u punđi njegove saputnice nađeno 50 grama heroina. Sin je krenuo očevim stopama i postao "vrhunski provalnik". Ojadio je vile po Evropi, a posebno u Češkoj, 2002.godine, kada je osuđen na tri godine i proteran. Pored krađa i droga je verovatno učinila svoje.

Inspektor Nikić je ispričao ceo događaj, da je sreo svog bivšeg načelnika Slobodana Drmanca i da su primetili sumnjivo lice, koje je obilazilo automobile. Krenuli su da ga prate, a u međuvremenu Nikić je obavestio patrolu da treba da dođu da legitimišu sumnjivo lice

- Kada nas je primetio, prišli smo mu i ja sam mu rekao "Stoj, policija", a kada sam mu prišao legitimisao sam se pokazujući službenu legitimaciju koja mi je bila u torbicu, otkačenoj oko vrata. Naslonili smo ga kod jednog vozila, izvršili pregled gde smo našli nož i ostalo. Sve te stvari stavili smo na krov tog parkiranog automobila.

To lice se ponašalo vidno uznemireno i drhtale su mu noge. Moje kolege su već bile krenule prema meni, a s obzirom da je Drmanac bio pod suspenzijom doneli smo odluku da on krene nazad, a ja ću sačekati kolege - rekao je u svom izlaganju oštećeni Nikić. Dok je inspektor bio sam sa okrivljenim, on je iskoristio trenutak nepažnje , uzeo nož sa krova vozila i krenuo ka njemu.

- Nije slušao moje naređenje da baci nož, išao je prema meni sa namerom da me ubode. Udario sam ga , međutim, on je u tom trenutku povukao moju torbicu koja se nalazila oko ramena, privukao me sebi torbicom kako bi me ubo nožem. Od tog uboda sam krenuo da padam unazad, i prilikom tog pada pao sam na desni lakat koji je ispao iz ležišta. Pokušavao sam da se borim snjim, ali samo sa levom rukom, ali on je nastavio da me ubada nožem , video sam da krvarim jaki , ali sam pokušavao da sprečim da me ne ubode u srce.

Nisam ni bio svestan koliko sam uboda nožem dobio, jer sam osećao jak bol. U jednom trenutku on uspeva da mi uzme torbicu gde je bio i službeni pištolj, tada je ustao i ja sam pomislio da će me ubiti. U tom trenutku sam video da dolazi sluzbenog vozilo i sećam se da samo da sam uspeo kolegi da signaliziram gde se uputio - rekao je Nikić, koji je tada zadobio 11 ubodnih rana.

Sudski veštak dr Vladimir Pilija, je rekao je da oštećenon nije blagovremeno ukazana lekarska intervencija usled povreda nastalih ubadanjem nožem, nastupila bi smrtna posledica.

- Oštećeni je do momenta pružanja lekarske pomoći, trpeo jake bolove. On je imao posle toga dve operacije - rekao je veštak Pilija.

Današnje ročište je prekinuto uz razloga što je bila dojavljena lažna bomba.

